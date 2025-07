Temeljem Odluke župana Virovitičko-podravske županije od 14. srpnja, na području općine Lukač proglašena je prirodna nepogoda uzrokovana izrazito visokim temperaturama i nedostatkom oborina tijekom lipnja i srpnja ove godine. Nepogoda se odnosi na sve katastarske općine unutar općine Lukač.

Poljoprivrednici koji su pretrpjeli štetu pozivaju se da prijave nastalu štetu u prostorijama Općine Lukač radnim danom od 8:00 do 14:00 sati. Rok za prijavu štete je do 24. srpnja 2025. godine do 14:00 sati.

Kako bi olakšali postupak, Iz Općine mole poljoprivrednike da prilikom dolaska u Općinu ponesu već kopiran Zahtjev za potporu za 2025. godinu (List A i B, nije potreban cijeli upisnik), te da sa sobom imaju zbrojene površine za svaku kulturu koju žele prijaviti.

(icv.hr, žđl)