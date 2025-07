U sklopu provedbe projektnih aktivnosti projekta Preserving and restoring floodplain forest habitats along the Mura-Drava-Danube rivers/Očuvanje i obnova poplavnih šumskih staništa duž rijeka Mura-Drava-Dunav, LIFE22-NAT-AT-LIFE RESTORE for MDD, akronima LIFE RESTORE for MDD, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije u suradnji sa Općinom Pitomača, Turističkom zajednicom Općine Pitomača, Turističkom zajednicom Virovitičko-podravske županije, Turističkom agencijom DRAFT d.o.o. i Komunalno d.o.o., u nedjelju, 13. srpnja 2025. godine, na obali rijeke Drave na Križnici, organizira veliku europsku ekološku akciju Big Jump te ovom prilikom pozivaju sve zainteresirane da im se pridruže.

Istog će se dana ujedno održati i turnir u odbojci na pijesku “Drava Open – Križnica 2025.” i rafting rijekom Dravom, a uz zabavni i edukativni program za djecu pripremljeni će biti tradicionalni eno gastro specijaliteti lovaca i ribolovaca.

(icv.hr, virovitica-nature.hr)