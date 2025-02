U Knjižnici i čitaonici Pitomača večeras (utorak) je održana glazbeno-poetska večer, odnosno promocija zbirke pjesama “Stih + stiha = zbirka” koju potpisuje Matica umirovljeničkih udruga Virovitičko-podravske županije, a koju je došao podržati i Antun Han, predsjednik Matice umirovljeničkih udruga VPŽ.

Ova zbirka pjesama ugledala je “svijetlo dana” prošle godine, a riječ je o knjizi u kojoj se nalazi 170 pjesama 26 autora s područja cijele Virovitičko-podravske županije.

-Održali smo i prvu promociju knjige “Stih+stiha=zbirka” u Knjižnici i čitaonici Pitomača, U ovoj zbirci pjesama nalaze se i pjesme troje članova Udruge umirovljenika hrvatske općine Pitomača, a to su Marica Erhatić, Ružica Cerijan i Neda Bančić. Upravo je ovo bila prigoda da se Pitomačani upoznaju malo više s njihovim pjesničkim radom i da predstave nekoliko svojih pjesama. Većina ovih autora nije imala ni pomisli da će njihove pjesme ugledati svjetlo dana, no to se je ipak desilo i oni su iznimno sretni i ponosni da to mogu predstaviti drugima i pokazati svoj talent – rekao je Trpimir Markotić, moderator i inicijator ove zbirke.

Sretna i ponosna je i autorica Ružica Cerijan koja od svojih mladih dana gaji ljubav prema pisanju.

-Izdavanje ove knjige je meni ispunjenje mojih snova, to sam si uvijek željela i to mi se je sada ispunilo da bar neke, od mojih mnogobrojnih pjesama, budu objavljene. Nemam neku određenu tematiku, ono što mi padne na pamet to pišem pa ima i tužnih, ljubavnih, ali i šaljivih stihova. Uvijek imam inspiracije jer inspiraciju pronalazim svugdje. Tako da je ova knjiga, odnosno zbirka za mene sve, osobito kada imamo ovakve večeri da ljudi čuju što mi pišemo – rekal nam je Ružica.

S obzirom da se od samih početaka gaji da ova promocija bude glazbeno-poetska, ovu promociju glazbeno je uveličao zbor Udruge umirovljenika hrvatske općine Pitomača i Berislav Majstor.

Na glazbeno-poetskoj večeri, interpretacijom stihova, autori su donijeli bogatstvo emocija, iskustva i inspiracije.

(icv.hr, ib)