U sklopu obilježavanja Dana općine Suhopolje – Grofovo ljeto, u perivoju dvorca Janković, 10. kolovoza, održana je još jedna, već tradicionalna revija pasa koja je i ove godine privukla brojne posjetitelje.

Četveronožni natjecatelji različitih pasmina predstavili su se u četiri, već poznate, kategorije: sportski pas s rodovnikom, lovni pas s rodovnikom, psi bez rodovnika te omiljenoj kategoriji – dijete i pas. Ocjenjivanje je vodio iskusni sudac Mario Dušak.

– Uz reviju pasa, na događaju se predstavio i kolega iz Požege sa svojim ptičarima, kao i drugi kolega s potražnim psom. Zadovoljni smo odazivom sumještana, a posebno smo sretni što događaj veseli naše najmlađe. Oni su, uglavnom, najveselija publika – otkrio nam je predsjednik Kinološkog kluba Suhopolje, Dragan Hečimović.

TAJNA USPJEHA – LJUBAV PREMA NAJBOLJEM PRIJATELJU

Apsolutni pobjednik današnjeg natjecanja je Mario Tomljanović i njegov jazavčar – Alma. Uz svakodnevnu brigu o psu, kao i trening, za ovu pobjedu nije zaslužna samo disciplina, otkriva nam Mario, već i ljubav prema – najboljem prijatelju.

– Ovo nam nije prvi put na natjecanju, ali je prvi ovako dobar rezultat. Jako sam sretan što smo tako dobro prošli i potrudit ću se nagraditi Almu jer to zaslužuje. Nagrada nije samo poslastica ili šetnja, nagrada je i puno maženja – jedan od najvažnijih doprinosa ovoj pobjedi – kaže.

Uz Almu, sve gledatelje šarmirala je i zaigrana Daisy s leptir mašnom, koja je u stopu pratila svoju gazdaricu – i najbolju prijateljicu – Emu.

Također, današnjoj reviji prisustvovao je i Tomislav Medved iz Nove Bukovice zajedno s Billyjem, potražnim psom koji je trenutno na obuci u HGSS-u.

– Kažu da je border collie jedna od najinteligentnijih pasmina, baš poput belgijskih ovčara – brzo uče, nešto teže ispravljaju, ali su iznimno pametni i jako je lijepo raditi s njima. Billy je sa svojih 2 i pol mjeseca već počeo intenzivno trenirati, polazeći redovite komisijske treninge svaki zadnji vikend u mjesecu, i trenutno čekamo listopad kada izlazimo na licencu. Nadamo se da ćemo ju uspješno položiti i u budućnosti služiti kao potražni tim – rekao nam je Tomislav.

Iako nekoliko prethodnih godina revija pasa nije bila organizirana, prošlogodišnji dobar odaziv bio je pokazatelj da je ljudima sama manifestacija nedostajala, govori Marija Hodak Lebinac, direktorica Turističke zajednice Suhopolje.

– Bilježimo kontinuiran rast kroz godine organizacije. Dolaze i obitelji s djecom i ljudi koji se profesionalno bave uzgojem pasa. Primjećujemo zadovoljstvo posjetitelja samom manifestacijom – ljudi dolaze gledati i bodriti kako pobjednike, tako i sve ostale natjecatelje – istaknula je Hodak Lebinac.

Detaljne rezultate natjecanja donosimo uskoro…

(icv.hr, dj)