U sklopu manifestacije Grofovo ljeto, obilježavanja Dana općine Suhopolje i blagdana Velike Gospe, jučer je na terasi restorana Park održano tradicionalno natjecanje u kuhanju paprikaša- Suhopoljski kotlić 2025.

Natjecanje, koje je već godinama nezaobilazan dio proslave, ove je godine privuklo čak 33 ekipe iz cijele Virovitičko-podravske županije, ali i šire. Svaka ekipa imala je po dva člana, a Općina Suhopolje, kao domaćin, osigurala im je mjesto za kuhanje, meso divljači za oko 25 osoba te set čaša, tanjura i žlica za 20 osoba. Natjecatelji su sami donosili kotlić, začine, pribor za kuhanje i grabilicu.

– Već tradicionalno tijekom obilježavanja Dana općine Suhopolje, koje od ove godine nosi naziv Grofovo ljeto, održava se Suhopoljski kotlić. Manifestacija je ove godine privukla velik broj ekipa, ali i posjetitelja, a svi su došli odmjeriti kulinarske vještine i provjeriti dali je njihov recept najbolji. Izuzetno sam zadovoljan odazivom i nadam se da će tako biti i ubuduće– izjavio je načelnik općine Goran Doležal.

Govoreći o razvoju općine, načelnik je dodao:

– Suhopolje napreduje iz dana u dan. Ne radimo samo na manifestacijama, već i na unapređenju kvalitete života stanovnika. Uvodimo nove programe, poboljšavamo postojeće, ulažemo u komunalnu i sportsku infrastrukturu – sve ono što je važno našim sumještanima. Mislim da idemo u pravom smjeru- dodao je.

Stručni žiri ocijenio je sva jela, a tri najbolje ekipe osvojile su medalje i prigodne nagrade koje je uručio načelnik Doležal. Prvo mjesto pripalo je ekipi Havana iz Slatine.

– Obilazimo natjecanja u kuhanju paprikaša po okolnim mjestima i nismo očekivali pobjedu, jer je konkurencija bila iznimno jaka. Organizacija je bila besprijekorna – ocjena je čista desetka– rekao je Ivan Stanec iz pobjedničke ekipe.

Dodajmo kako su uz Havanu svoje mjesto na postolju pronašle i ekpa Zlatni kotlić koja je zauzela drugo, odnosno Levinovac koji je zauzeo treće mjesto.

Manifestacija je i ove godine potvrdila status jednog od najposjećenijih i najveselijih događaja u Suhopolju, uz dobru hranu, druženje i natjecateljski duh.

(icv.hr, mra)