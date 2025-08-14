Žitelji Suhopolja, uz brojne kulturne, zabavne, sportske i vjerske manifestacije, u sklopu ovogodišnjeg programa pod nazivom “Grofovo ljeto”, tijekom kolovoza obilježavaju Dane svoje općine. Uz sve to, prisjećaju se i projekata koji su realizirani u proteklih godinu dana te željno iščekuju čuti planove za naredni period, a najbolja prigoda za to je svečana sjednica Općinskog vijeća koje je održana u četvrtak, 14. kolovoza, u povodu Dana općine i blagdana nebeske zaštitnice mjesta, Velike Gospe.

Uoči sjednice, polaganjem vijenaca i paljenjem lampiona odana je počast poginulim hrvatskim braniteljima. Zajedničku molitvu predvodio je župnik Župe sv. Terezije Avilske, Ljubo Krmar.

Svečanoj sjednici nazočili su: izaslanik predsjednika Vlade RH, virovitičko-podravski župan Igor Andrović, izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora, saborski zastupnik, predsjednik Odbora za ratne veterane i predsjednik HVIDRA-e Republike Hrvatske Josip Đakić, saborska zastupnica i predsjednica Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Vesna Bedeković, ravnateljica Uprave za odgoj i obrazovanje pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih Vesna Šerepac, predsjednik Županijske skupštine VPŽ Dinko Begović, zamjenik župana Marijo Klement, gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin. Osim njih, bili su tu i načelnici općina – Željko Grgačić (Pitomača), Berislav Androš (Sopje), Josip Vučemilović – Jurić (Gradina), Alen Jurenac (Čačinci) te izaslanica načelnika Općine Nova Bukovica Tomislava Bračuna, predsjednica Općinskog vijeća Anica Milosavljević. Svečanoj sjednici nazočio je i načelnik PU virovitičko-podravske Marcel Štrok sa suradnicima, kao i ravnatelji ustanova, direktori i gospodarstvenici s područja VPŽ, predstavnici raznih udruga…

Općinsko vijeće Općine Suhopolje svoju dužnost predstavničkog tijela obavlja od 20. travnja 1993. godine, kada je održana prva sjednica, na čelu s prvim predsjednikom Vlatkom Matkovićem. Današnji sastav Općinskog vijeća konstituiran je 6. lipnja 2025. godine s 13 vijećnika, a na čelu s predsjednicom Ksenijom Ćurić koja je, na samom početku, uputila nazočnima riječi dobrodošlice naglasivši kako je svečana sjednica uvijek prigoda za prisjetiti se svega ostvarenog u proteklom periodu, ali i za osvrnuti se na predstojeće izazove, kao i sve žitelje ove općine.

-Svaki od 5267 stanovnika koliko nas je bilo zatečeno u popisu stanovništva 2021. godine, koji žive u jednom od 22 naselja naše općine, je važan, značajan, jedinstven i neophodan. Svaki od tih naselja je nečiji London, Pariz, Rim ili New York. U svakom stanovniku tinjaju brige, želje, potrebe, mogućnosti i snovi . Svaki stanovnik ima svoju priču, potrebe i želje. Može li se svima sve to omogućiti, ne može! Ali treba li odustati? Ne, nikako! – rekla je Ćurić.

Nazočnima se zatim obratio načelnik Goran Doležal koji se tom prigodom osvrnuo na ostvarene projekte u proteklom periodu.

-U protekloj godini obnovili smo ceste, izgradili nove staze, uredili groblja, sportske terene, igrališta, društvene domove i kapelice, kroz projekte financirane vlastitim, europskim i nacionalnim sredstvima – istaknuo je Doležal i naveo samo neke od doista brojnih projekata – ostvarenja koja su promijenila lice općine te naglasio kako su, uz sve to, uveli i Program za svoje poljoprivrednike te unaprijedili Program za stambeno zbrinjavanje mladih.

Osvrnuo se Doležal i na planove za naredni period.

-Pred nama je još jako puno posla, a kontinuiranim radom i trudom potpisujemo nove ugovore, pokrećemo postupke nabava, pišemo nove projekte i stvaramo preduvjete za nova ulaganja i napredak naše općine. To su veliki i značajni projekti za ispunjavanje vizije našeg općine kao suvremene i snažne zajednice, koje ne možemo provesti sami, ali u suradnji s našim partnerima i svima vama su ugledali ili će vrlo brzo ugledati svjetlo dana. Adaptacija društvenog doma u Budanici, Izgradnja pješačke staze u naselju Jugovo Polje, Prostorni planovi – digitalizacija prostornih planova, Energetska obnova zgrade Općine Suhopolje, Izgradnja Ulice Hrvatskih branitelja, izgradnja Višestambene zgrade, Opremanje igrališta dječjeg vrtića, Opremanje igrališta u Ulici kralja Zvonimira, Implementacija LED rasvjete na području cijele općine, Obnova ovojnice na Hrvatskom domu Borova, Obnova ovojnice na Društvenom domu Cabuna, Obnova Župne crkve svete Terezije Avilske u Suhopolju te Izgradnja školske sportske dvorane pri Osnovnoj školi Suhopolje samo su neki od brojnih projekata. Pred nama su veliki zadaci kao što je Aglomeracija Suhopolje koja je dio puno većeg projekta, priprema potrebne dokumentacije za formiranje stambenih blokova kako bi olakšali i omogućili mladim obiteljima lakše stambeno zbrinjavanje, stavljanje u funkciju poduzetničkih zona, te uvođenje novih i poboljšanje dosadašnjih Programa za lakši i ugodniji život naših sadašnjih i budućih sumještana – rekao je s ponosom Doležal naglasivši kako svaki od tih projekata nije samo investicija već ulaganje u djecu, obitelji i budućnost ove općine.

Na kraju, naglasio je kako je Suhopolje općina velikog srca, ponosna tradicijom i jasnim ciljem te odlučnim pogledom u budućnost.

-Ono što je naša najveća snaga, ono što pokreće nas i nosi cijelu našu općinu su upravo naši ljudi, naši poljoprivrednici, poduzetnici, naše vjerske zajednice, naše udruge – one koje čuvaju uspomenu na Domovinski rat, one koje pružaju pomoć potrebitima, one koje razvijaju sport, kulturu, humanost i ljubav prema prirodi – smatram najvećim bogatstvom našega kraja. Upravo zbog vas, možemo reći da ponosno i vjerodostojno njegujemo našu tradiciju, kulturu i baštinu jer ne zaboravimo ipak smo mi općina duge tradicije na kojoj je župa Svete Terezije Avilske proslavila preko 220 godina svog postojanja, Osnovna škola Suhopolje preko 210 godina ponosnog rada, DVD Suhopolje će uskoro proslaviti 150 godina uspješnog djelovanja, Nogometni klub Suhopolje postao je pravi veteran s više od 110 godina uspješnog nošenja sportskog života naše općine, a još je pregršt udruga, ustanova i organizacija s dugom tradicijom djelovanja i rada na našem području.

Upravo ste vi primjer kako predan rad i nesebično djelovanje mogu promijeniti život čitave zajednice. Općina smo koja pamti i poštuje svoje korijene, ali istovremeno ide naprijed – zaključio je Doležal i zahvalio svima koji su pomogli otvoriti vrata i osigurati podršku za projekte od značaja za cijelu zajednicu te svim mještankama i mještanima čestitao Dan općine i blagdan Velike Gospe.

Saborski zastupnik Josip Đakić zahvalio im je na predanom radu i čestitao na svim uspjesima koje su postigli u proteklom periodu, a načelniku Goranu Doležalu, predsjednici Općinskog vijeća Kseniji Ćurić i vijećnicima zaželio da u budućnosti donesu još puno kvalitetnih odluka na korist razvoja općine i njezinih mještana.

-Općina Suhopolje jedna je od najznačajnijih na području Virovitičko-podravske županije, a svoj razvoj temelji na zajedništvu i radu te upornosti u stjecanju potpora koje dolaze iz ministarstava odnosno sredstava iz Europske unije. U suradnji sa Županijom te uz našu potporu, siguran sam da će i planirani i projekti koji su već u tijeku, biti uspješno realizirani i privedeni kraju, kao što je slučaj bio i do sada, s brojnim projektima koji su obećani na prethodnim svečanim sjednicama Općinskog vijeća. Općina Suhopolje diše kulturno, sportom, vjerski i ono najbitnije, napretkom. Naravno, ništa bez ljudi… Ovu općinu čine ljudi, koji su svoj radni i životni put, u različitim područjima djelovanja, nesebično posvetili Općini Suhopolje i zajednici, svojim sumještanima, oni su naš ponos, primjer i trajna inspiracija generacijama koje dolaze stoga čestitam od srca ovogodišnjim laureatima – rekao je Đakić i čestitao svima Dan općine Suhopolje i blagdan Velike Gospe.

Župan Igor Andrović čestitao je mještanima Dan općine te istaknuo odličnu suradnju s Općinom Suhopolje koja je urodila brojnim projektima, a upravo je Virovitičko-podravska županija nositelj značajnog projekta izgradnje sportske dvorani pri Osnovnoj školi Suhopolje.

-Općina Suhopolje dokazala je da brine za svakog svog stanovnika, za najmlađe, od prvog dana života, kroz vrtiće i škole, do studentskih stipendija, brine za mlade obitelji, kroz stambene potpore, kroz podršku poduzetništvu, kroz stvaranje uvjeta za život i rad te za starije naraštaje, kroz programe skrbi, pomoć i poštovanje koje zaslužuju. Na taj način grade općinu u kojoj svaka životna faza ima svoje mjesto i sigurnost. Veseli nas čuti da se ovih dana mora proširivati i kapacitet dječjeg vrtića za još dvije vrtićke skupine. Općina Suhopolje posjeduje sve što jedna općina treba imati, sve ono što ju čini sretnijom, bogatijom i uspješnijom. Slušajući načelnika, možemo reći da ovo nije samo općina bogate povijesti već i sadašnjosti, napredak je vidljiv u svim segmentima, u planu su ponovno brojni projekti, a snažan impuls je i turizam. Povećan je broj noćenja u Posjetiteljskom centru Dvorac Janković koji je nedavno dobio i nove sadržaje poput bazena i saune. Vlada Republike Hrvatske, čiji sam danas izaslanik, bit će vam i dalje velika podrška – istaknuo je Andrović.

Svečana sjednica bila je prilika da se nagrade i oni koji su svojim radom, trudom i zalaganjem pridonijeli boljitku Općine Suhopolje, a tko su ovogodišnji dobitnici Javnih priznanja, možete pogledati OVDJE.

Na samom kraju, svi nazočni mogli su uživati u izvedbi Vokalnog ansambla Contesse s pjesmom “Croatio, iz duše te ljubim”.

