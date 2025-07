Trg kralja Tomislava u Pitomači i ove će godine biti domaćin jedne od najomiljenijih manifestacija – 18. Dana pečenjakov, tradicionalnog događaja posvećenog omiljenoj ljetnoj poslastici.

Posjetitelji iz svih krajeva Virovitičko-podravske županije i šire će u nedjelju, 3. kolovoza, moći uživati u pečenjacima koje po 18. put pripremaju Dečki z Dravske u suradnji s Općinom, Turističkom zajednicom općine Pitomača i tvrtkom Komunalno Pitomača te uz podršku Turističke zajednice Virovitičko-podravske županije.

Manifestacija započinje u 18.00 sati, a posjetitelje očekuje bogat program ispunjen domaćim specijalitetima, glazbom i zabavom za sve generacije. Vrhunac večeri bit će koncert popularne grupe Dalmatino koji će započeti u 21.00 sat.

Podsjetimo i da je manifestacija “Dan pečenjakov” u kategoriji “Manifestacije-grupa: Hrana i piće” dobitnik tradicionalne nacionalne godišnje nagrade Simply the Best za 2023. godinu koju za kreativnost, inovativnost, razvoj i unapređenje turističke ponude destinacije dodjeljuju UHPA – Udruga hrvatskih putničkih agencija, poslovno turistička burza PUT i turistički magazin Way to Croatia.

(icv.hr)