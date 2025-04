Odlukom načelnika općine Lukač Đure Bukvića, umirovljenicima s područja općine Lukač i ove će godine biti isplaćene uskrsnice. Iznos od 100 eura dobit će umirovljenici koji imaju mirovine do 200 eura, po 70 eura dobit će umirovljenici koji imaju mirovine od 200 do 400 eura, dok će po 50 eura dobiti umirovljenici čije su mirovine od 400 do 700 eura.

Isplata jednokratne pomoći kreće sutra 3. travnja i traje do 11. travnja od 9 do 14 sati u prostorijama Općine Lukač.

Isplata će se vršiti za umirovljenike, korisnike nacionalne naknade, korisnike zajamčene minimalne naknade i korisnike ostalih mirovina uz predočenje osobne iskaznice i odreska isplaćene mirovine ili naknade za siječanj, veljaču ili ožujak 2025. godine.

