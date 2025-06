U utorak, 10. lipnja, u Centru za pružanje usluga u zajednici Spektar u Pitomači održana je početna konferencija programa “Aktivni penzići II” i “Pitomi trolejbus III”.

Nositelj oba programa je Udruga umirovljenika Hrvatske općine Pitomača, dok su partneri na programu “Pitomi trolejbus III” Općina Pitomača i Općina Špišić Bukovica, a na programu “Aktivni penzići II” partner je Općina Pitomača. Programi su financirani sredstvima Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike te sredstvima Općine Pitomača i Općine Špišić Bukovica.

Predsjednica Udruge umirovljenika Hrvatske općine Pitomača, Marica Kovačev, zahvalila je svim prisutnima te naglasila važnost nastavka aktivnosti koje doprinose unaprjeđenju kvalitete života starijih osoba u lokalnoj zajednici.

-Ovo je već peta konferencija, što znači da se program provodi već dugi niz godina. Jako sam zadovoljna, i s programom i s projektima, ali i s našim članovima koji su iznimno aktivni i redovito sudjeluju u radionicama. Te radionice se održavaju redovito i održali smo ih zaista mnogo — pogotovo u protekle četiri godine, a sada već i u petoj. Vjerujem da one puno znače našim članovima. Osjećaju se drugačije, izašli su iz svojih kuća, pokrenuli se, druže se… To je njima veliko zadovoljstvo, a meni posebno – rekla je predsjednica Marica.

Predstavljeni su ciljevi i planirane aktivnosti oba programa, a posebno je istaknuta suradnja s općinama partnerima kao ključ uspješne provedbe.

-Sigurno već dobro znate za projekte koji se ovdje provode – i ovaj i onaj drugi, koji se već i ponavlja – sve vam je već poznato. Sve nam je lijepo predstavljeo, i zaista, čestitke Marici i svima vama koji sudjelujete u tim projektima. Drago mi je što su to projekti koji traju godinama. Moram zahvaliti i našem Davoru, Saneli i Marini, koji su ovdje i koji vode ove projekte. Ovo što radimo sada, nastavak je već petog projekta, i to je velika stvar. Važno je što idete – od kućnog praga, pa sve do bolnice, ma gdje god treba. A ove vaše radionice pjevanje, folklora, sviranja, sve što imate, to vam zasigurno uljepšava dane. Želim vam puno druženja, da uživate u svim aktivnostima i želim vam svako dobro, uživajte koliko god možete, što više i što duže – rekao je načelnik općine Pitomača Željko Grgačić.

Provedba oba projekta trajat će 24 mjeseca, a omogućit će kroz radionice, susrete, druženja, putovanja osobama starije živote dobi razvitak vlastitih potencijala, poboljšanje kvalitete života te njihovo uključivanje u različite aktivnosti kako na lokalnoj razini tako i šire diljem lijepe naše.

Ukupna vrijednost oba programa iznosi 67.425,00 tisuća eura od kojeg 57.425 tisuća eura sufinancira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, a preostali iznos sufinanciraju Općine Pitomača i Špišić Bukovica.

(icv.hr, ib)