U Srednjoj školi Stjepana Sulimanca u Pitomači danas, 3. travnja, održano je 2. državno natjecanje u prigotovljavanju jela u WOK-u, koje je okupilo 18 učenika iz 13 srednjih škola diljem Hrvatske. Natjecanje je održano u dvije kategorije – za učenike i profesionalce. U kategoriji “profesionalci” natjecalo sedam profesionalnih kuhara, a sudjelovalo je ukupno 8 županija: Požeško-slavonska, Virovitičko-podravska, Osječko-baranjska, Varaždinska, Brodsko-posavska, Vukovarsko-srijemska, Koprivničko-križevačka i Istarska županija

Otvorenju 2. državnog natjecanja su, uz ostale, nazočili zamjenik virovitičko-podravskog župana Marijo Klement, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport VPŽ Martina Bunić, načelnik općine Pitomača Željko Grgačić, predsjednik Obrtničke komore Virovitičko-podravske županije Stjepan Kenjerić te predsjednik Hrvatskog kulinarskog saveza Erich Glavica.

Na početku sve prisutne pozdravio je ravnatelj Srednje škole Stjepana Sulimanca Pitomača Marko Marić.

-U ovih nekoliko zadnjih mjeseci puno smo truda i napora uložili u ovaj današnji događaj. Drago nam je što ste podržali našu ideju i prepoznali da možete razviti vještine, odnosno da možete prepoznati wok kao jedan od trenutačno popularnih načina prigotovljavanja jela. Svim učenicima želimo puno sreće, natječu se završni razredi koji će uskoro krenuti profesionalno raditi ovaj posao, a ovim natjecanjem želimo im pružiti priliku da se i usavršavaju, ali i da upoznaju nove ljude, a možda i jednog dana svojeg poslodavca – rekao je ravnatelj Marić.

Načelnik općine Pitomača Željko Grgačić zahvalio je svima na dolasku i poželio dobrodošlicu u Pitomaču.

-Želim zahvaliti Srednjoj školi, ravnatelju i svima onima koji su doprinijeli organizaciji ovog drugog državnog natjecanja u pripremi jela iz WOK-a. Prošle godine smo imali čast ugostiti ljude iz Kine, a ove godine dolaze predstavnici iz Nepala. Nadam se da će naši dragi učenici imati priliku vidjeti kako se ovako nešto najbolje radi, ali na kraju svi ste pobjednici – rekao je načelnik Grgačić.

Prisutnima se obratio i zamjenik virovitičko-podravskog župana Marijo Klement koji je i službeno otvorio ovogodišnje natjecanje.

-Znamo da je ovo općina pjesme, hrane i veselja, vjerujem da je tako i danas. Iz godine u godine ovo natjecanje raste i vjerujemo da će treće biti još uspješnije. Imamo tu i predstavnike obrtničke komore, učenike i vidimo koliko ovo znači za ugostitelje, restorane, kuhare jer je ovo idealna prilika da se oni predstave. Čestitam vam na organizaciji i svima želim puno uspjeha

– rekao je Klement te službeno otvorio natjecanje.

Predsjednik Hrvatskog kulinarskog saveza Erich Glavica je istaknuo kako je wok idealan za brzu i jednostavnu pripremu ručka za današnji ubrzan način života.

-Wok je tradicionalno popularan u azijskim zemljama, a u posljednjim godinama sve više dobiva na popularnosti i u Hrvatskoj, posebno u hotelijerskoj industriji, zbog svoje brzine i tehnike pripreme hrane. Na ovom natjecanju mi najviše gledamo okuse, znači okus je nama broj jedan, internacionalna scena ocjenjivanja se radi na temelju toga, zato mi uvijek gledamo to da ta jela koja se tu pripreme bi gost platio u restoranu. Osim toga tu je i tehnika, koliko su koristili namirnica i čistoća, to je nama jako važno. No, najvažnije je da uvijek glavna namirnica treba zavladati. Kod mladih je uvijek problem isto da imaju malo treme, pa onda dodaju malo više začina, onda se to opet izgubi. To što je glavna namirnica, ona bi trebala zavladati – objasnio je Glavica.

Jedan od glavnih organizatora je i Darko Baričević, profesor kuharstva u Srednjoj školi Stjepana Sulimanca Pitomača.

-S više od 20 godina iskustva u struci, sudjelovao sam na mnogim natjecanjima, a iz toga je nastala ideja da budemo inovativniji i moderniji. Ovdje smo organizirali natjecanje u pripremi jela u Woku, koji postaje sve popularniji među ugostiteljima u Hrvatskoj. Cilj nam je poboljšati kompetencije naših učenika i omogućiti im razmjenu iskustava s profesionalnim kuharima. Ove godine smo organizirali dva modula – jedan za učenike, a drugi za profesionalce. Smatramo da suradnja između njih unapređuje cijeli proces. Također, kroz ovu sinergiju želimo poboljšati ponudu naših ugostiteljskih objekata. Veselimo se što će jelo pripremljeno u Woku postati dio državnog prvenstva, što će biti prvi put ove godine. Wok nije samo azijska kuhinja – to je tehnološka obrada namirnica koja čuva hranjive tvari, a možemo ga koristiti za pripremu svih kuhinja, od azijske do mediteranske. S obzirom na otvorene kuhinje i interaktivni pristup pripremi, gosti mogu uživati u vizualnom doživljaju, što ih potiče da se vrate i podijele svoje oduševljenje s drugima – rekao je Baričević.

U kategoriji profesionalci, sedam kuhara, uključujući i dva predstavnika domaće Srednje škole Stjepana Sulimanca, a osim njih, natjecali su se i kuhar iz Hotela Trakošćan, iz Restorana Višnjica te iz Bistroa Infinity.

Po završetku natjecanja, proglašeni su najbolji, a komisiju su činili poznati kuhari s licencama – predsjednik Zlatko Sedlanić te Dražen Đurišević i Erich Glavica. Također, za sve prisutne organiziran je i edukativni masterclass o pripremi jela u WOK-u, koji je vodio profesionalni kuhar iz Nepala. U sklopu događanja, organiziran je i stručni skup za nastavnike iz sektora turizma i ugostiteljstva, a posebno za one iz kuharstva.

Prvo mjesto u kategoriji učenika osvojila je Lukrecija Leavak, učenica Srednje škole Donji Miholjac, drugo mjesto pripalo je Tinu Čuraju iz Druge srednje škole Beli Manastir, a treće mjesto Josipu Abramoviću iz Obrtničko-tehničke škole Slavonski Brod.

U kategoriji profesionalci prvo mjesto zasluženo je osvojila je Pavica Kovač iz Restorana Višnjica, drugo mjesto osvojio je Nikola Šegan iz Bistro Infinity, a treće mjesto osvojila je Pula Peršić iz Restorana “Stara Pivnica” Pitomača.

