Obitelj Špoljarić iz Vukosavljevice uzgojem voća bavi se već više od četiri desetljeća. Nekada im je prioritet bio duhan, no već duže vrijeme okrenuti su drugim kulturama. Nositelj OPG-a je Antonio Špoljarić, sin Zvonimira Špoljarića koji je dugo godina bio inicijator i predsjednik Saveza sportske rekreacije „Sport za sve” VPŽ i onaj koji je zasadio prve usjeve na svom imanju u Vukosavljevici. No, kako nam je sam rekao, zdravlje ga baš i ne služi pa je brigu o poljoprivredi prepustio mlađima, sinu Antoniju i njegovoj supruzi Emini, a pomažu im i drugi sin Mario te Zvonimirova supruga Blaženka.

– Moj otac Zvonimir započeo je s oko 2,5 hektara pod jagodama, no zbog slabe otkupne cijene površine su se smanjivale. Sada imamo jedva hektar površina pod ovim voćem – počeo je priču o jednoj od najomiljenijih voćnih vrsta – jagodi, nositelj OPG-a Antonio Špoljarić.

– Unatoč smanjenju površina pod jagodama, nismo od njih htjeli odustati jer je to tradicija moje obitelji, a kroz godine smo postigli i svoj brend te se uvrstili među proizvođače najkvalitetnijih jagoda u županiji. Radi se naime o talijanskoj sorti Clery. Riječ je o jednoj od najpopularnijih sorti jagoda u Hrvatskoj koja, u normalnim godinama, dozrijeva potkraj travnja, početkom svibnja. Izuzetno je pogodna za područja kontinentalne klime i vrlo je otporna na vremenske uvjete, no nije ni „superman”, tako da će ove godine urod jagode biti lošiji nego je to bilo prošle godine. Razlog tome možemo tražiti u vrlo hladnom vremenu tijekom ožujka, te o kasnijim mrazovima koje su uzele svoj danak, taman pred cvatnju ove biljke, no ipak je taj danak manji nego kod ostalih vrsta jagoda. Iako joj je prinos nešto manji nego kod ostalih vrsta, smatra se za najkvalitetniju sortu konzumnih jagoda, vrlo je ukusna, pravilnog oblika, ujednačene krupnoće i uzdignute peteljke. Slobodno je možete ostaviti u zdjelici na stolu i nekoliko dana, bit će svježa kao da ste je netom ubrali – rekao nam je Antonio. S plasiranjem jagoda na tržište nemaju problema.

– Prošle godine imali smo oko 10 tona jagoda i sve ih u kratko vrijeme uspjeli prodati. Ove godine ćemo imati oko 30 posto manje, tako da prodaja nije upitna. Otkupna cijena po kilogramu je 3 eura do 3 eura i 80 centi, a prodajemo na veliko i malo – rekao je Antonio. Ove su godine s berbom započeli nešto kasnije nego inače, odnosno 12. svibnja, a trajat će još dva tjedna ako to vremenske prilike dopuste. Osim jagoda Špoljarići uzgajaju i breskvu, šljivu te papriku rogu.

– Vremenski uvjeti nisu poštedjeli ni ostale naše voćne vrste, odnosno šljivu i breskvu kod koje je u velikoj mjeri došlo do bolesti kovrčanja lista breskve (Taphrina deformans), tako da će i tu biti manji prinosi, pa ni zarada ove godine neće biti na zadovoljavajućoj razini, no svi ovdje to radimo velikim dijelom zbog tradicije i ljubavi, a u tome nam pomognu i najamni radnici kada beremo naše plodove – rekao nam je Antonio Špoljarić, a mi smo obišli berbu jagoda u kojoj je sudjelovala obitelj Špoljarić, rodbina i nekoliko najamnih radnika.

– Samo da potraje suho vrijeme, inače nemamo nikakvih problema. Kod branja treba biti sagnut, ali onima koji su na to navikli to ne predstavlja veći napor. Zadovoljni smo i poslom i nadnicama – rekla nam je jedna od najamnih radnica Maja iz Kloštra Podravskog.

(icv.hr, bs)