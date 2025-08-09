Akustičnom svirkom virovitičkog pop-rock sastava Vatra u petak, 8. kolovoza, započelo je Grofovo ljeto – ovogodišnja proslava Dana općine Suhopolje.

Koncert je održan u perivoju Dvorca Janković, u bajkovitom ambijentu i opuštenoj te romantičnoj atmosferi, a okupljena publika uživala je u brojnim hitovima poput “Tango”, “Tremolo” i “Slatke suze, gorka ljubav”, ali i starijim pjesmama poput “Bilo je dobro dok je trajalo” s prvog nosača zvuka iz 1999. godine, kao i onima nastalima u suradnji s Massimom, “Nama se nikud ne žuri” ili “Mali krug velikih ljudi”… Frontmen grupe Ivan Dečak posebno je oduševio prisutne interpretacijom pjesme “Virovitica” legendarnog Balaševića.

Tijekom cijelog koncerta, Dečak je s osmijehom i dozom humora održavao atmosferu živom, a vrhunac večeri dogodio se kada je na pozornicu pozvao Frana, najvjernijeg fana Vatre, koji je zabavio okupljene i otpjevao pjesmu “Javi se kad stigneš”.

U vlastitom glazbenom vremeplovu Vatra je svoju publiku podsjetila zašto već četvrt stoljeća uspješno postoji i ne samo žari, već i ozbiljno gori na hrvatskoj glazbenoj sceni.

Frontmen Ivan Dečak, bubnjar Mario Robert Kasumović, gitarist Robert Kelemen, basist Mario Radan i klavijaturist Mihael Kurjančić na kraju su dobili zaslužene ovacije, a djelić atmosfere s ovog koncerta u kojemu su uživali i načelnik Općine Suhopolje Goran Doležal te direktorica Turističke zajednice Općine Suhopolje Marija Hodak Lebinac, možete pogledati u fotogaleriji koju vam donosimo.

Program ovogodišnje proslave nastavlja se u subotu, 9. kolovoza, a što sve očekuje posjetitelje možete pogledati OVDJE.

(icv.hr, foto: Kristijan Toplak i Tin Szabo)