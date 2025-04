Zbog obilježavanja tradicionalne manifestacije “Uskrsna luč” u Pitomači privremeno se zatvara promet na DC2.

Promet će biti zatvoren od Ulice Ljudevita Gaja na raskrižju s ulicom Petra Preradovića (kružni tok koji će biti u funkciji) prema centru naselja, do Trga kralja Tomislava (semafor, gdje će biti slobodno prometovanje iz pravca ulice Braće Radića prema ulici Josipa Jurja Strossmayera) i to u ponedjeljak, 21. travnja do ponoći.

Za vrijeme privremenog zatvaranja vozit će se obilaznom cestom, ulicom Petra Preradovića – Vladimira Nazora – Braće Radića (glavna dionica) u oba smjera.

(icv.hr)