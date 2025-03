Zbog kiše koja i dalje pada na području Virovitičko-podravske županije vodostaji rijeka brzo rastu, no ipak prema trenutnim procjenama neće doći do ekstremnog porasta vodostaja rijeke Drave kao što je to bilo u kolovozu 2023. godine.

Istočni dio županije i dalje je kritično, no stanje na području općine Pitomača, odnosno obale rijeke Drave kod Križnice, stabilno je i neće biti značajnijeg porasta. Vodostaj rijeke Drave sada je na 82 centimetara, a kako kažu iz Komunalno Pitomača, prema procjenama vodostaj neće jako rasti.

– Skela “Banov brod” Križnica vozi prema redovnom voznom redu. Vodostaj rijeke Drave je nizak i prema trenutnim pokazateljima očekuje se možda blagi porast, no ne bi trebalo biti većih problema osim ako kiša u naredim danima nastavi padati – kažu nam iz Komunalnog.

U posljednjih 48 sati na području Bilogore palo je oko 44 mililitara kiše, na području Virovitice 49, Slatine 70, a na području Orahovice 126.

(icv.hr)