Zbog radova na rekonstrukciji sustava javne vodoopskrbe, u petak, 4. travnja od 8 do 15 sati, doći će do privremenog prekida opskrbe pitkom vodom u dijelu naselja Velika Črešnjevica (od kućnog broja 1 do 57), kao i u naseljima Grabrovnica, Mala Črešnjevica te vikend naselju Goričke.

Nakon završetka radova i ponovne uspostave vodoopskrbe, moguće su prolazne pojave zamućenja vode u cjevovodu.

-Molimo Vas za strpljenje i razumijevanje te preporučujemo da osigurate dovoljne količine vode za osnovne potrebe – poručili su iz Vodakoma d.o.o. Pitomača.

(Općina Pitomača)