U šatoru pokraj Hrvatskog doma u Suhopolju jučer je legendarni Željko Bebek svojim nastupom obilježio pretposljednji dan manifestacije Grofovo ljeto, koja se održava u sklopu proslave Dana općine Suhopolje.

Iako broji 79 godina, ovaj karizmatični rocker još jednom je dokazao da su godine samo broj. S pozornice je prštala energija, a nekadašnji frontmen Bijelog dugmeta, uz svog sina Zvonimira s gitarom u rukama, redao je hitove koje su posjetitelji pjevali uglas. U publici su bili mladi i oni stariji, pa je tako glazba još jednom spojila sve generacije.

Uvertiru u koncert, ali i nastavak zabave nakon njega, odradio je Enigma band. Njihov bogat repertoar i izvrsna svirka podizali su atmosferu tijekom cijele večeri, dodatno zagrijavši publiku za glavni nastup.

Grofovo ljeto danas, 15. kolovoza, ulazi u svoju završnicu. U poslijepodnevnim satima posjetitelje očekuje atraktivna izložba oldtimer vozila, a za kraj večeri pobrinut će se Notturno band, koji će svojim nastupom zatvoriti još jedno uspješno izdanje ove popularne manifestacije.

(icv.hr, mr)