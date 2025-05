U Pučkom otvorenom učilištu Slatina 12. i 13. svibnja održat će se Dani filmske pismenosti u suradnji Hrvatske mreže neovisnih kinoprikazivača (Kino mreža) i Hrvatskog audiovizualnog centra (HAVC). U sklopu toga održat će se dvodnevna radionica za sve nastavnike, profesore i kolege iz prosvjetnih djelatnosti koji će na edukaciji u svom lokalnom kinu imati mogućnost obrazovati se o teoriji filma, filmskih sredstvima i analizi filma.

Dani filmske pismenosti u kinu su organizirani u svrhu obrazovanja o filmu i filmskoj pismenosti kako bi se filmska edukacija djece i mladih osnovala proširila, a budućim filmskim edukatorima omogućila dodatno obrazovanje. Svi sudionici edukacije po završetku dobit će potvrde o sudjelovanju potpisane od strane Hrvatskog audiovizualnog centra i Kino mreže.

Program Dana filmske pismenosti Hrvatskog audiovizualnog centra i Kino Mreže ove je godine zamišljen prije svega kao napredna radionica za polaznike koji su se programu odazvali 2025. godine.

Cilj je proširiti znanje o filmu, razgovarati o njegovim oblicima i odnosima, utjecaju na svijest i društvo te pokrenuti razgovor o održivom, ljekovitom i nadahnutom pristupu te kako takvo stvaralaštvo približiti djeci i mladima. Uz već uobičajenu projekciju kratkometržanih filmova te razgovor o filmovima težište i fokus ovaj put stavljamo na praktične zadatke, radioničke igre za djecu, na rad s kamerom te na sve ono što „ostalo“ što čini filmske radionice zanimljivima, zabavnima a o čemu se na ovakvim susretima rijeđe priča.

Pričat će se o komunikacijskim preprekama i kako ih preskočiti te kako u sebi pronaći nove načine za pristup mladima i kako ih poticati, otvarati i motivirati da budu bolje verzije sebe samih.

PROGRAM:

Ponedjeljak, 12.svibnja, od 10.00 do 14.00 sati

Projekcija filmova od i analiza od 10:00 do 11:30

VALERIJA, r. Sara Jurinčić, dokumentarno-eksperimentalni, 2023., 16’05”

“Kakav je osjećaj imati obiteljsko stablo koje se sastoji samo od žena? Što nam pretkinje šapuću sa svojih nijemih portreta?” Ovim eksperimentalno-dokumentarni film zamišljen je kao intimni susret autorice i njenih pretkinja. Participativnim procesom autorica propituje arhetip otočke žene i vlastito žensko nasljeđe.

MJESTA KOJA NE POSTOJE, r. Josipa Henizelman, eksperimentalni, 2022., 8′

Sve me podsjeća na djetinjstvo. Na jedan svijet koji možda niti ne postoji, a živi tu negdje, u mojoj glavi. U ovom filmu nastojim razlučiti pojam gledanja lišena onoga naučenoga i viđenoga u odnosu na unutarnji svijet sjećanja.

NEKE SE STVARI NISU DOGODILE A MI IH SVEJEDNO PAMTIMO, r. Tamara Bilankov, eksperimentalni, 14’53”

Stojim na balkonu i promatram kuću na zelenom brijegu. Razmišljam o nacrtu camere obscure Leonarda da Vincija i toj točki koja uz pomoć snage svjetlosti propušta zatečeno stanje stvari. Maštam o nestabilnostima koje se događaju unutar odabrane percepcije te neke od njih pretvaram u filmski događaj.

NAJMANJI, r. Tomislav Šoban, animirano-eksperimentalni, 2013., 16’34”

Moj najbolji prijatelj živio je preko puta. U istoj ulici, u kući preko puta. Ušao je u kuću kada smo i svi išli doma. Kada se dućan zatvarao. Ljeti je to u 21 sat. Tada sam ga zadnji put vidio.

DIVLJE CVIJEĆE, r. Karla Crnčević, dokumentarno-eksperimentalni, 2022., 11′

Moj otac koristio je filmsku kameru jednom u životu. Nakon 30 godina pitao me da digitaliziram VHS traku. Zanimalo me čega se sjeća.

– Pauza, od 11:30 do 12:00 sati

-Praktični rad, radioničke igre i razgovor, od 12:00 do 14:00 sati

Utorak, 13. svibnja, od 10.00 do 14.00 sati

-Praktični rad, radioničke igre i razgovor, od 10:00 do 11:30 sati

– Pauza, od 11.30 do 12.00 sati

-Praktični rad, radioničke igre i razgovor, od 12:00 do 14:00 sati

Voditelj radionice biti će Toma Zidić, redatelj i scenarist. Rođen je u Zagrebu, 1988. Autor je niza kratkometražnih dokumentarnih, eksperimentalnih i igranih filmova i nekoliko glazbenih spotova. Kao umjetnički direktor vodio je Diversions International Short Film Festival u Svetom Ivanu Zelini od 2014. do 2022. Stručni je suradnik Hrvatskog audiovizualnog centra za Filmsku pismenost, od 2012. aktivno vodi filmske radionice i edukativne projekte za djecu i mlade. Od 2022. pokreće i vodi projekt „Oslobođeni film: filmske pustolovine za djecu i mlade“. U Dubrovniku i Labinu, 2024. godine, pokreće i platformu „Flame.In – laboratorij dokumentarnog filma“ za mlade profesionalce. Debitantski dugometražni dokumentarni film „Lutajući oceanom“ iz 2022. nagrađen je nagradom kritike „Dragan Rubeša“ na 20. Liburnia Film Festivalu. Član je Kinokluba Zagreb, Saveza scenarista i pisaca izvedbenih djela te Filmmakers’ Cooperativea u New Yorku.

