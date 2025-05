U sklopu manifestacije “Dravsko proljeće 2025.”, u petak, 2. svibnja, u Sopju je održano natjecanje u spravljanju bošpora, jela jedinstvenog za Sopje i okolicu. Ovogodišnja “Bošporijada” održana je pod pokroviteljstvom Općine Sopje, a sudjelovalo je jedanaest ekipa.

Sve nazočne pod velikim šatorom smještenim iza zgrade Općine pozdravio je načelnik Berislav Androš, a ovogodišnju, desetu po redu “Bošporijadu”, otvorio je parlamentarni glasnogovornik Hrvata u Mađarskoj Jozo Solga.

– Izuzetno mi je drago što svake godine imamo sve više posjetitelja i ekipa koje se natječu na našoj “Bošporijadi”. Isto tako, drago mi je što imamo i ekipe koje nisu s područja općine Sopje, nego iz Mađarske, iz Starina i Martinaca. U planu nam je brendirati naše tradicionalno jelo bošpor, da postane dio našeg kulturnog identiteta te kada ljudi u Hrvatskoj čuju za bošpor, da znaju da je to iz naše općine – istaknuo je načelnik Androš dodavši kako se ovo natjecanje može nazvati i “Svjetskim prvenstvom” u kuhanju bošpora.

Zadovoljstvo što i ove godine sudjeluju na “Dravskom proljeću”, izrazio je Jozo Solga.

-Mi Hrvati iz Mađarske dugi niz godina imamo odličnu prekograničnu suradnju s prijateljima iz Sopja i tako ćemo nastaviti i dalje. Ulaskom Hrvatske u Schengen olakšan nam je dolazak u Sopje jer možemo čamcima preko Drave, a prije smo morali prelaziti granične prijelaze, tako da se danas možemo više družiti s našim prijateljima iz općine Sopje. Kuhanje može početi i neka najbolji pobijedi – otvorio je “Bošporijadu” Jozo Solga.

Nakon uvodnih riječi, počelo je natjecanje, kotlići i lonci su se zagrijali te se iz njih uskoro počeo širiti miris bošpora. Kada su ekipe, kojih je ove godine bilo jedanaest, završile kuhanje, jelo je prezentirano stručnoj komisiji, koja nije imala nimalo lak zadatak odabrati najbolja tri bošpora.

Pobjednici 10. “Bošporijade”, a samim time postali su novi “svjetski” prvaci u spravljanju ovog jela, bili su Hrvoje Androš i Josip Štefanović Bačo. Viceprvakinje svijeta bile su “Bošporaške” Sanela Šantak i Petra Marković, a treće je mjesto pripalo supružnicima Šantak, Zdenki i Jozi. Ove je godine dodijeljena nagrada i za “Naj stol”, najljepše uređeni štand na kojemu se kuhao bošpor, a ta je nagrada pripala ekipi iz mađarske imena “Mi Hrvati Marinci”.

Zahvalnice svim ekipama te pehare i medalje najuspješnijima je uručio načelnik Općine Sopje Berislav Androš uz pomoć načelnice mađarske Općine Starin Dorisz Szarka.

Bošpor je jednostavno, neobično i vrlo ukusno jelo, karakteristično za Sopje i okolicu. U tom poljoprivrednom kraju nekad je to bio doručak prije odlaska na njivu. Bošpor se sastoji od mješavine brašna, vode, mljevene slatke paprike, u koju se stavlja kuhana rajčica iz domaće zimnice i to je crveni bošpor. Posebnu aromu jelu daju domaće suhe kobasice koje se kuhaju u njemu, a može to biti i drugo dimljeno meso, kao što su suha rebra i slanina. Gustoću određuju kuhari, a pravi je bošpor gušći od krem juhe i rjeđi od umaka od rajčice.

(icv.hr, adf, foto: D. Fišli, I. Brezovčan)