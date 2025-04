Kino Slatina i ovog vikenda donosi odlične naslove!

Program velike dvorane

KRALJ NAD KRALJEVIMA

– animirani

Petak, 2. svibanj u 17 sati

Subota, 3. svibanj u 17 sati

Nedjelja, 4. svibanj u 17 sati

Film Kralj nad kraljevima poziva nas da ponovo otkrijemo trajnu snagu nade, ljubavi i otkupljenja očima djeteta. Otac priča svom sinu najljepšu priču ikad ispričanu, a ono što započinje kao priča pred spavanje prerasta u životnu avanturu. Kroz živu maštu, dječak kroči uz Isusa, svjedočeći njegovim čudima, suočavajući se s njegovim kušnjama i razumijevajući njegovu konačnu žrtvu. Glasove su posudili: Goran Grgić, Jasna Palić Picukarić, Adalbert Turner – Juci, Slavko Juraga, Neon Kovač Batir, Damir Poljičak, Pero Juričić, Filip Juričić.

Cijena ulaznice: 4 eura

THUNDERBOLTI* / 12+

– akcija, avantura, kriminalistički

Petak, 2. svibanj u 19 sati

Subota, 3. svibanj u 19 sati

Nedjelja, 4. svibanj u 19 sati

Thunderbolti* je superherojski film, temeljen na Marvelovoj ekipi istog imena. Radi se o svojevrsnom nastavku filmova Ant-Man i Wasp, The Falcon and The Winter Soldier i Black Widow. Ovo je tridesetšesti film iz MCU-a i petnaesti film iz pete faze.​ ​Film predstavlja Buckyja Barnesa, Yelenu Belovu, Wyatta Russella, Red Guardiana i druge kao neusklađenu skupinu heroja i zlikovaca koji su okupljeni kako bi se borili za dobro.

Cijena ulaznice: 4,50 eura

BROD STRAVE / 15+

– komedija, horor

Petak, 2. svibanj u 21:15 sati

Subota, 3. svibanj u 21:15 sati

Nedjelja, 4. svibanj u 21:15 sati

Film prati grupu ljudi iz New Yorka na noćnoj vožnji trajektom koja postaje smrtonosna kada nestašni miš počne divljati, targetirajući nesuđene putnike. Neočekivana ekipa mora se ujediniti kako bi zaustavila ubilačku prijetnju prije nego njihova opuštena vožnja postane noćna mora.

Cijena ulaznice: 4,50 eura

Program art dvorane

SUPER KUĆNI PATULJCI

– animirani, obiteljski

Petak, 2. svibanj u 16:30sati

Subota, 3. svibanj u 16:30 sati

Nedjelja, 4. svibanj u 16:30 sati

Temeljen na igranom filmu “The Elfkins – Baking a Difference” i inspiriran poznatom njemačkom sagom i pjesmom Augusta Kopischa. Elfien svijet se okrene naglavačke kada otkrije postojanje tehnički napredne bande Super patuljaka koja za razliku od Elfienog vlastitog klana, nema premca kada je u pitanju zabava i traženje uzbuđenja. Može li Helvijevo prijateljstvo s Boom, najmlađim članom bande, pomiriti dva klana Super patuljaka nakon više od 250 godina? Glasove su posudili: Maja Kovač, Mateo Videk, Goran Vrbanić, Marko Cindrić, Zrinka Kušević, Jadranka Krištof, Davor Kovač, Irena Tereza Prpić, Igor Jurinić, Goran Malus, Nadia Matošević, Kristina Habuš, Lukas Bekec, Boris Barberić, Ana Ćapalija.

Cijena ulaznice: 4 eura

BALKANIKA: TAMNA STRANA / 15+

– akcija

Petak, 2. svibanj u 18 i 20:30 sati

Subota, 3. svibanj u 18 i 20:30 sati

Nedjelja, 4. svibanj u 18 i 20:30 sati

Film Balkanika: Tamna Strana nastavak je serije i filma Balkanika koji su doživjeli veliki uspjeh kod publike prije tri godine, ali isto je tako i svojevrsna filmska cjelina koja svojom pričom funkcionira samostalno, bez nužnog poznavanja radnje iz prve Balkanike. Glavni junak Struja vodi krijumčarenje droge iz BiH u Hrvatsku sa svojim najboljim prijateljem Bakrom, koji je u vezi s Laylom, migrantkinjom iz Sirije. Layla je iz Sirije ponijela eksploziv, koji je trebao stići u Italiju, ali je, zbog nesigurnosti i ljubavi prema Bakru, ostala u Livnu. Kad Bakar odbije predati eksploziv, Laylin brat i njegova ekipa iz Islamske države kreću u potragu za njom i opasnim teretom. Istodobno, Struja i njegova ekipa — uključujući Doru, Brzog i Spliću — rade za Oluju, moćnog šefa krijumčarskog lanca, pokušavajući opstati u kriminalnom svijetu koji su izabrali kako bi izbjegli emigraciju i financijsku propast. Međutim, dolazak profesionalnih ubojica stvara niz napetih sukoba koji dovode u pitanje ne samo posao s drogom, nego i opstanak svih uključenih.

Cijena ulaznice: 4,50 eura



(icv.hr, Kino Slatina)