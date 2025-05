Kino Slatina i ovog vikenda donosi odlične naslove.

Program velike dvorane

LEGENDA O FANTASTIČNIM STVORENJIMA

– akcija, avantura, animirani

Petak, 9. svibanj u 18:30 sati

Subota, 10. svibanj u 18:30 sati

Nedjelja, 11. svibanj u 18:30 sati

U zemlji bujnih zelenih krajolika, pojava zastrašujućih stvorenja prisiljava sve stanovnike da se povuku u utvrđeni grad. U zemlji bujnih zelenih krajolika, pojava zastrašujućih stvorenja prisiljava sve stanovnike da se povuku u utvrđeni grad. Samo neustrašivi blizanci Zak i Kyle ostaju izvan njegovih zidina. No, Kyle naizgled nestaje bez traga, a Zak kreće u potragu za njim. Na putu upoznaje Wowa, te Indianu, tajanstvenu odmetnicu. Zajedno se upuštaju u nevjerojatnu pustolovinu kako bi spasili čudesni svijet koji ih okružuje. Dok pokušavaju dešifrirati tajne magičnog kamenja, Zak i njegovi suputnici susreću prijatelje i neprijatelje na svakom koraku, svjesni da je upravo njihovo zajedništvo ključno za budućnost cijelog čarobnog svijeta. Glasove posudili: Filip Vidović, Mario Mirković, Lovro Juraga, Anja Đurinović

Cijena ulaznice: 4 eura

THUNDERBOLTI / 12+

– akcija, avantura, kriminalistički

Petak, 9. svibanj u 20 sati

Subota, 10. svibanj u 20 sati

Nedjelja, 11. svibanj u 20 sati

Thunderbolti* je superherojski film, temeljen na Marvelovoj ekipi istog imena. Radi se o svojevrsnom nastavku filmova Ant-Man i Wasp, The Falcon and The Winter Soldier i Black Widow. Ovo je tridesetšesti film iz MCU-a i petnaesti film iz pete faze.​ ​ Film predstavlja Buckyja Barnesa, Yelenu Belovu, Wyatta Russella, Red Guardiana i druge kao neusklađenu skupinu heroja i zlikovaca koji su okupljeni kako bi se borili za dobro.

Cijena ulaznice: 4,50 eura

Mjesec našeg filma (Art dvorana)

CVRČAK I MRAVICA

– animirani

Petak, 9. svibanj u 18 sati

Subota, 10. svibanj u 18 sati

Nedjelja, 11. svibanj u 18 sati

Ovaj film dobio je službenu preporuku za prikazivanje osnovnim školama od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja! Radi se o svojevrsnoj adaptaciji Ezopove basne i priče Darka Bakliže. Radnja je prilagođena današnjem vremenu i promiče toleranciju i suživot kroz zbližavanje Cvrčka i Mravice koji uspijevaju pomiriti dva suprotstavljena svjetonazora. U novom viđenju basne ispričane od strane Ezopa i La Fontainea, Ket je cvrčak koji svira gitaru sa svojim bandom, zabavljajući bezbrižne kukce u okolici. Nedaleko živi mravlja princeza Antoneta, u mravinjaku gdje se cijeni samo disciplina i rad, dok je glazba zabranjena. Kad se slučajno susretnu, među njima se rađa bliskost. Shvativši da cvrčci ne mogu preživjeti zimu, Antoneta ih želi spasiti, ali bezuspješno. No kad ju otme pokvareni mrav Anteodor, cvrčci predvođeni Ketom priskaču joj u pomoć.

Cijena ulaznice: 2 eura

Program art dvorane

GREŠNICI / 15+

– drama, triler, horor

Petak, 9. svibanj u 19:30 sati

Subota, 10. svibanj u 19:30 sati

Nedjelja, 11. svibanj u 19:30 sati

Pokušavajući ostaviti svoje problematične živote iza sebe, blizanci se vraćaju u svoj rodni grad kako bi počeli iznova, samo da bi otkrili da ih čeka još veće zlo.

Cijena ulaznice: 4,50 eura



(icv.hr, Kino Slatina)