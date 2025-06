Kino Slatina i ovog vikenda donosi odlične naslove.

Program velike dvorane

KAKO IZDRESIRATI ZMAJA

– akcija, avantura, obiteljski

Petak, 13. lipanj u 18 sati

Subota, 14. lipanj u 18 sati

Nedjelja, 15. lipanj u 18 sati

Na krševitom otoku Berk, gdje su Vikinzi i zmajevi bili ljuti neprijatelji generacijama, Hiccup prkosi tradiciji kad se sprijatelji sa strašnim zmajem Noćnog bijesa. Od trostrukog nominiranog za Oscar® i dobitnika Zlatnog globusa Deana DeBloisa, kreativnog vizionara koji stoji iza hvaljene trilogije Kako izdresirati zmaja DreamWorks Animationa, dolazi zadivljujuća reimaginacija filma uživo koji je pokrenuo omiljenu franšizu. Na krševitom otoku Berk, gdje su Vikinzi i zmajevi bili ljuti neprijatelji generacijama, Hiccup (Mason Thames; Crni telefon, Za cijelo čovječanstvo) stoji odvojeno. Inventivan, ali zanemaren sin poglavice Stoicka Velikog (Gerard Butler, ponavlja svoju glasovnu ulogu iz animirane franšize), Hiccup prkosi stoljećima tradicije kad se sprijatelji s Bezubim, strašnim zmajem Noćnog bijesa. Njihova nevjerojatna veza otkriva pravu prirodu zmajeva, izazivajući same temelje vikinškog društva. Sa žestokom i ambicioznom Astrid (kandidat za BAFTA-u Nico Parker; Dumbo, The Last of Us) i seoskim neobičnim kovačem Gobberom (Nick Frost; Snjeguljica i lovac, Shaun of the Dead) uz sebe, Hiccup se suočava sa svijetom razdiranim strahom i nerazumijevanjem. Dok se pojavljuje drevna prijetnja, ugrožavajući i Vikinge i zmajeve, Hiccupovo prijateljstvo s Toothlessom postaje ključ za stvaranje nove budućnosti. Zajedno moraju ići delikatnom stazom prema miru, vinuvši se izvan granica svojih svjetova i redefinirajući što znači biti heroj i vođa. U filmu također glume Julian Dennison (Deadpool 2), Gabriel Howell (Bodies), Bronwyn James (Wicked), Harry Trevaldwyn (Smothered), Ruth Codd (The Midnight Club), Peter Serafinowicz, nominirani za BAFTA-u (Čuvari galaksije) i Murray McArthur (Igra prijestolja). Kako izdresirati zmaja napisao je, producirao i režirao DeBlois. Produciraju ga i trostruki nominirani za Oscar® Marc Platt (Wicked, La La Land) i dobitnik Emmyja Adam Siegel (Drive, 2 Guns). Nadahnuta serijalom bestselera Cresside Cowell New York Timesa, franšiza Kako izdresirati zmaja DreamWorks Animationa osvojila je globalnu publiku, zaradivši četiri nominacije za Oscara® i zaradivši više od 1,6 milijardi dolara na globalnom kino blagajnama. Sada, kroz vrhunske vizualne efekte, DeBlois transformira svoju voljenu animiranu sagu u akcijski spektakl koji oduzima dah, oživljavajući epske avanture Hiccupa i Toothlessa realizmom koji pada u oči dok otkrivaju pravo značenje prijateljstva, hrabrosti i sudbine.

Cijena ulaznice: 4 eura

IZ SVIJETA JOHNA WICKA: BALERINA / 15+

– akcija, triler, kriminalistički

Petak, 13. lipanj u 20 sati

Subota, 14. lipanj u 20 sati

Nedjelja, 15. lipanj u 20 sati

John Wick jedna je od najpopularnijih akcijskih franšiza, poznata po uzbudljivom svijetu vrhunskih plaćenih ubojica. Radnja filma Balerina, s Anom de Armas i Keanuom Reevesom, odvija se između trećeg i četvrtog nastavka ove kultne sage. U središtu priče nalazi se mlada žena koja, nakon obiteljske tragedije, kreće u nemilosrdnu potragu za pravdom i osvetom. Uvučena u mračni svijet tajnih zavjera i opasnih intriga, ona se pretvara u vještu ubojicu, vođenu dubokim emocionalnim bolom i neutaživom žeđi za pravdom. Kao borac iznimnih sposobnosti, njezin put osvete istodobno je i fizički i emocionalni – prožet gubitkom, bijesom i traumom. Balerina donosi novu dimenziju John Wick univerzuma, spajajući intenzivnu akciju i snažnu priču koja gledatelje ostavlja bez daha.

Cijena ulaznice: 4,50 eura

Program art dvorane

VELIKO PUTOVANJE 3: UTRKA OKO SVIJETA

– animirani, avantura, akcija

Petak, 13. lipanj u 19 sati

Subota, 14. lipanj u 19 sati

Nedjelja, 15. lipanj u 19 sati

Poznati junaci iz animiranog hita „Veliko putovanje“ vraćaju se s novim saveznicima u trećem dijelu ove zabavne obiteljske avanture. Slijedi najveće putovanje do sada: ekipa pretražuje sve kontinente kako bi pronašla nestalog medvjedića, što ih vodi do meksičkih piramida, australskih prerija, podnožja afričkog Kilimandžara i pustinja Bliskog istoka – sve dok ih trag napokon ne odvede u Kinu, gdje će se priča zaokružiti ondje gdje je sve i počelo. U pravom duhu animiranih hitova „Veliko putovanje“, naši će junaci ponovno pokazati hrabrost, zajedništvo i upornost, dok ih najsmješniji i najuzbudljiviji izazovi neće spriječiti da na kraju odnesu pobjedu! Glasove su posudili: Vedran Mlikota, Sven Madžarević, Luka Petrušić, Edvin Liverić – Bassani, Tin Rožman, Marko Torjanac, Enes Vejzović, Karlo Mrkša, Gordana Džepina, Andrej Dojkić, Marko Juraga.

Cijena ulaznice: 4 eura

