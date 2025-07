Kino Slatina i ovog vikenda donosi odlične naslove!

Program velike dvorane

ŠTRUMPFOVI

– animirani, avantura, obiteljski

Petak, 1. kolovoza u 17 sati

Subota, 2. kolovoza u 17 sati

Nedjelja, 3. kolovoza u 17 sati

U potpuno novom animiranom hit-filmu legendarni Štrumpfovi vraćaju se na velika platna spremniji, plaviji i zabavniji no ikada prije! U originalnoj verziji filma vokalnu čaroliju šarmantnoj Štrumpfeti donosi nitko drugi doli globalna pop-senzacija Rihanna, a ništa manje impresivna nije ni Maja Šuput u hrvatskoj sinkronizaciji. Ovo štrumpfastično putovanje prošarano je obiljem zaraznih pjesama i dinamičnih plesnih točaka, u kojima će cijelo selo Štrumpfova pokazati pravo značenje zajedništva, optimizma i vjere u uspjeh. Kroz neočekivane preokrete i komične situacije, ova družina dokazuje da se i najveće prepreke mogu svladati uz malo magije, dobre volje i velikog plavog srca. Savršeni spoj humora, sjajne glazbe i fantastične animacije čini ovaj film pravom poslasticom za gledatelje svih generacija.

Cijena ulaznice: 4 eura

FANTASTIČNA 4: PRVI KORACI / 12+

– akcija, znanstvena fantastika, avantura

Petak, 1. kolovoza u 19 sati

Subota, 2. kolovoza u 19 sati

Nedjelja, 3. kolovoza u 19 sati

Ovoga ljeta zakoračite u fantastičnu novu budućnost s Marvelovom prvom obitelji. Fantastična 4: Prvi koraci spaja vibrantni retro-štih šezdesetih s futurističkim inovacijama u vizualno zadivljujućoj avanturi koja nadilazi žanr superjunaka. Film nanovo definira herojstvo za novu generaciju, donoseći smjelu i emotivnu priču o tome što znači biti i junak i obitelj – slavlje zajedništva, otpornosti i veza koje čine obitelj fantastičnom.

Cijena ulaznice: 4,50 eura

GOLI PIŠTOLJ / 15+

– komedija

Petak, 1. kolovoza u 21 sat

Subota, 2. kolovoza u 21 sat

Nedjelja, 3. kolovoza u 21 sat

On je čovjek s posebnim vještinama… preuzet će specijalnu postrojbu Police Squad i spasiti svijet! Poručnik Frank Drebin Jr. (Liam Neeson) kreće očevim stopama u filmu GOLI PIŠTOLJ, u režiji Akive Schaffera (Saturday Night Live, Popstar: Never Stop Never Stopping) i produkciji Setha MacFarlanea (Ted, Family Guy). U istrazi mu se pridružuju Pamela Anderson, Paul Walter Hauser, CCH Pounder, Kevin Durand, Cody Rhodes, Liza Koshy, Eddie Yu i Danny Huston.

Cijena ulaznice: 4,50 eura

Program art dvorane

BUMBAROVO LJETO

– avantura, obiteljski film, misterija

Petak, 1. kolovoza u 18 sati

Subota, 2. kolovoza u 18 sati

Nedjelja, 3. kolovoza u 18 sati

Jedan bljesak s neba, jedan tajni svjetionik – i ljeto se pretvara u najveću pustolovinu života! Djeci s otočića Trs ljeto je beskrajno monotono dok ne stigne Karlo, gradski “šminker” bujne mašte. Njegov teleskop zabilježi tajanstveni bljesak na noćnom nebu, pa povede ekipu – na čelu s ljubomornim Bumbarom – u noćnu potragu. Kod napuštenog svjetionika otkrivaju Chikua, preplašenog dječaka iz Afrike, i shvate da “meteorit” nije kamen s neba već krijumčarska nesreća na moru. Dok ih progoni Čovjek u crnom, djeca sklanjaju Chikua i planiraju razotkriti mrežu trgovaca ljudima. Sukob kulminira kad Bumbar otkrije tko je zapravo taj prijeteći lik. Rastrgan između prijatelja i obitelji, Bumbar staje uz ekipu; Chiku je spašen, a krijumčar završava u zatvoru. Ljeto koje je prijetilo dosadom pretvara se u avanturu koja djecu zauvijek mijenja.

Cijena ulaznice: 4 eura

JUŽINA

– triler, crna komedija, drama

Petak, 1. kolovoza u 20 sati

Subota, 2. kolovoza u 20 sati

Nedjelja, 3. kolovoza u 20 sati

Dugometražni igrani film “Južina” teži istraživanju i prezentaciji jedinstvenosti splitskog identiteta, promovirajući lokalne priče, dijalekt, običaje i humor. Cilj je očuvati bogatstvo lokalne kulture, prenoseći ga na širu publiku te poticati razumijevanje i poštovanje prema regionalnoj raznolikosti unutar šire društvene zajednice. Projekt je posvećen angažmanu i promociji lokalnih talenata, uključujući glumce, scenariste, umjetnike i radnike iza kamere. Pružanjem prilika za izražavanje i profesionalni razvoj, film želi osnažiti lokalnu kreativnu industriju, potaknuti zapošljavanje i omogućiti talentima da doprinesu regionalnom i nacionalnom filmskom pejzažu. “Južina” ima za cilj donijeti svježi pristup filmskom pripovijedanju, koristeći crni humor i mozaičnu strukturu za istraživanje složenih tema kao što su obiteljski odnosi, društvene norme i osobni izazovi. Inovativnim pristupom pripovijedanju, film teži proširiti granice tradicionalnog pripovijedanja te potaknuti raspravu i introspekciju među publikom. Kroz humorne, ali uvidne prikaze svakodnevnih situacija, film želi potaknuti dijalog o širem spektru društvenih pitanja, uključujući obiteljsku dinamiku, mentalno zdravlje, međugeneracijske odnose i socijalnu pravdu. Kroz smijeh i zabavu, “Južina” ima za cilj senzibilizirati publiku i potaknuti promišljanje o važnim temama.

Cijena ulaznice: 4,50 eura

