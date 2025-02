Kino Slatina i ovog vikenda donosi odlične naslove.

Program velike dvorane

NESALOMLJIVI DJEČAK

– drama

Petak, 28. veljače u 18:30 sati

Subota, 1. ožujka u 18:30 sati

Nedjelja, 2. ožujka u 18:30 sati

Austinovo putovanje podsjeća nas da su čuda moguća, da nada nikad ne prestaje i da svaki dan možemo pronaći radosne trenutke u kojima trebamo uživati. Od autora hitova Još uvijek vjerujem i Čudo i temeljeno na istinitoj priči koja je napisana izvanrednom iskrenošću Austinova oca i autorice bestselera New York Timesa, Susy Flory, Neslomivi dječak dočarava prekrasnu i često humorističnu priču o tome kako dječak Austin, svom ocu, i svima koje sretne, pokazje kako vjerovati da će jednog dana svi životni problemi imati smisla. Kao i svaki drugi dječak, Austin voli pizzu, filmove i zabavu. No, za razliku od većine svojih vršnjaka, on ima rijedak bolest krhkih kostiju i poremećaj iz autističnog spektra. Ipak, Austin ne dopušta da ga išta od toga zaustavi. Njegov svijet je takav da je slomiti leđa samo manji problem, a potraga za najboljim shakeom od jagode mogao bi biti najbolji dan u njegovom životu.

Cijena ulaznice: 4,50 eura

MAJMUN /15+

– horor

Petak, 28. veljače u 20:30 sati

Subota, 1. ožujka u 20:30 sati

Nedjelja, 2. ožujka u 20:30 sati

Film prati život Hala Shelburna i kako ga igračka majmun koji lupa činelama prati kroz život, a kada lupa činelama može ubiti/predvidjeti smrt ljudi na misteriozan način. Kad braća blizanci Bill i Hal pronađu očevu staru igračku majmuna na tavanu, počinje niz smrtnih slučajeva. Braća odluče baciti igračku i nastaviti sa svojim životima, odvajajući se tijekom godina.

Cijena ulaznice: 4,50 eura

Program art dvorane

BAMBI: PRIČA O ŽIVOTU U ŠUMI

– avantura, obiteljski, dokumentarni

Petak, 28. veljače u 18 sati

Subota, 1. ožujka u 18 sati

Nedjelja, 2. ožujka u 18 sati

Prijateljstvo, poštovanje, samootkrivanje i otkrivanje drugih ono je čime se na poetski način bavi ova magična filmska adaptacija osmišljena kao oda prirodi… Obiteljska avantura “Bambi: Priča o životu u šumi” prati malo lane, Bambija, koji korača kroz životne pustolovine u pratnji raznih šumskih životinja koje ga okružuju, a izgrađena je na temama o ciklusu rađanja, života i smrti kao metafore nestajanja. Providnost dolazi kroz otkrivanje prirode i naporno učenje kroz koje Bambi mora proći kako bi odrastao. Naslijeđe generacija i identifikacija sa starijima teme su koje se opetovano ponavljaju. Narator filma Bambi: Priča o životu u šumi je Daniel L. Dizdar.

Cijena ulaznice: 4,50 eura

MARIA /15+

– drama, biografski, glazbeni

Petak, 28. veljače u 20 sati

Subota, 1. ožujka u 20 sati

Nedjelja, 2. ožujka u 20 sati

Sjajna biografska drama “Maria” s Angelinom Jolie u ulozi nezaboravne operne dive Marie Callas! U režiji Pabla Larraína, redatelja velikih filmskih uspješnica “Jackie” i “Spencer”, te uz nastup dobitnice prestižne nagrade Oscar i jedne od najvećih holivudskih zvijezda današnjice Angeline Jolie (“Prekinuta mladost”) dolazi MARIA, remek djelo koje prikazuje legendarnu opernu divu tijekom njezinih posljednjih dana dok pokušava otkriti vlastiti identitet te značenje svog bogatog i uspješnog života. Radnja filma prati vjerojatno najslavniju sopranisticu 20. stoljeća američko-grčkog podrijetla koja se povukla u Pariz nakon iznimno glamurozne i burne karijere koju je vodila pod svjetlima reflektora.

Cijena ulaznice: 4,50 eura

(icv.hr, Kino Slatina)