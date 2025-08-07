Kino Slatina i ovog vikenda donosi odlične naslove.

Program velike dvorane

GOLI PIŠTOLJ / 15+

– komedija

Petak, 8. kolovoz u 19 sati

Subota, 9. kolovoz u 19 sati

Nedjelja, 10. kolovoz u 19 sati

On je čovjek s posebnim vještinama… preuzet će specijalnu postrojbu Police Squad i spasiti svijet! Poručnik Frank Drebin Jr. (Liam Neeson) kreće očevim stopama u filmu GOLI PIŠTOLJ, u režiji Akive Schaffera (Saturday Night Live, Popstar: Never Stop Never Stopping) i produkciji Setha MacFarlanea (Ted, Family Guy). U istrazi mu se pridružuju Pamela Anderson, Paul Walter Hauser, CCH Pounder, Kevin Durand, Cody Rhodes, Liza Koshy, Eddie Yu i Danny Huston.

Cijena ulaznice: 4,50 eura

ZNAM ŠTO SI RADILA PROŠLOG LJETA / 15+

– horor

Petak, 8. kolovoz u 21 sat

Subota, 9. kolovoz u 21 sat

Nedjelja, 10. kolovoz u 21 sat

Pet prijatelja. Jedna kobna noć. Jedna odluka koja će im zauvijek promijeniti živote. Umjesto da priznaju krivnju za smrtonosnu prometnu nesreću, odluče zauvijek zakopati istinu i zapečatiti je tajnim paktom. Godinu dana kasnije, prošlost kuca na vrata – i nosi nož. Netko zna što su učinili prošlog ljeta… i želi osvetu. Kako misteriozni ubojica počinje progoniti jednog po jednog, grupa shvaća da ovo nije prvi put da se ovakva priča odvija. U očajničkom pokušaju da prežive, okreću se jedinima koji znaju što ih čeka – preživjelima zloglasnog Southportskog masakra iz 1997. Stare tajne ne ostaju zauvijek zakopane. A kad maske padnu, više nitko nije siguran.

Cijena ulaznice: 4,50 eura

Program art dvorane

BUMBAROVO LJETO

– avantura, obiteljski film, misterija

Petak, 8. kolovoz u 18 sati

Subota, 9. kolovoz u 18 sati

Nedjelja, 10. kolovoz u 18 sati

Jedan bljesak s neba, jedan tajni svjetionik – i ljeto se pretvara u najveću pustolovinu života! Djeci s otočića Trs ljeto je beskrajno monotono dok ne stigne Karlo, gradski “šminker” bujne mašte. Njegov teleskop zabilježi tajanstveni bljesak na noćnom nebu, pa povede ekipu – na čelu s ljubomornim Bumbarom – u noćnu potragu. Kod napuštenog svjetionika otkrivaju Chikua, preplašenog dječaka iz Afrike, i shvate da “meteorit” nije kamen s neba već krijumčarska nesreća na moru. Dok ih progoni Čovjek u crnom, djeca sklanjaju Chikua i planiraju razotkriti mrežu trgovaca ljudima. Sukob kulminira kad Bumbar otkrije tko je zapravo taj prijeteći lik. Rastrgan između prijatelja i obitelji, Bumbar staje uz ekipu; Chiku je spašen, a krijumčar završava u zatvoru. Ljeto koje je prijetilo dosadom pretvara se u avanturu koja djecu zauvijek mijenja.

Cijena ulaznice: 4,50 eura

ŠAŠAVIJI PETAK / 12+

– komedija, fantazija, obiteljski

Petak, 8. kolovoz u 20 sati

Subota, 9. kolovoz u 20 sati

Nedjelja, 10. kolovoz u 20 sati

„Šašaviji petak” je nastavak omiljenog filma iz 2003. u kojem Jamie Lee Curtis i Lindsay Lohan repriziraju svoje uloge Tess i Anne Coleman! Radnja se odvija godinama nakon što su Tess i Anna preživjele krizu identiteta. Anna sada ima vlastitu kćer i uskoro će dobiti pastorku. Dok se suočavaju s brojnim izazovima koje donosi spajanje dviju obitelji, Tess i Anna otkrivaju da munja doista može udariti dvaput. „Šašaviji petak” režira Nisha Ganatra, a temelji se na knjizi „Freaky Friday” autorice Mary Rodgers.

Cijena ulaznice: 4,50 eura

