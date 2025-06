U ove vruće dane s temperaturama zraka koje na užeglom asfaltu mogu premašiti i 40 Celzijevih stupnjeva, nema ništa bolje od dobrog osvježenja, na primjer ohlađene domaće lubenice. Znaju to i naši povrtlari koji sade ovo omiljeno povrće, mada ga mnogi pogrešno smatraju voćem.

To nam je objasnio naš domaćin Veljko Juras, vlasnik OPG-a Juras iz Slatine, koji između ostaloga već godinama sadi lubenice i dinje, a oboje su, kako kaže Veljko, povrće.

– Ako gledate na voće i povrće s botaničke strane, povrće potiče iz dijelova biljaka kao što su stabljika, korijen i listovi i pripadaju jednogodišnjim biljkama, dok je voće dio biljke koje se razvija iz sjemenke ili cvijeta i potiče od višegodišnjih biljaka. No smatrali je povrćem il voćem, jednako je zanimljiva i djeci i odraslima i neizostavna je kao desert ili ukomponirana u voćnu salatu, mada je najslađa kada je konzumirate onako ohlađenu i serviranu na stolu pod nekom debelom krošnjom drveta – kroz smijeh nam kaže Veljko i otkriva da je lubenica trenutačno u cvatu, a da će biti spremna za branje sredinom srpnja ili malo kasnije.

– Sve ovisi o vremenskim prilikama, ali mislim da neće biti problema s te strane i da će ljudi moći uživati ovoj omiljenoj ljetnoj poslastici. Imam oko 800 sadnica lubenica sađenih u dva ciklusa. Jedna je bila početkom svibnja, a druga mjesec dana poslije. Razlog tome je da ne dođu sve odjednom nego kada jedne završavaju, druge dolaze. Gledajući na količinu, lubenica može dati po sadnici nekih tridesetak kilograma u normalnim uvjetima, a ako uvjeti nisu dobri, urod će biti tri put manji. Osobno, prošle godine sam imao oko 8 tona lubenica, a nadam se da će i ove godine biti tako – objasnio nam je Veljko koji osim plodova lubenice, dinje, jagode, paprike, rajčice, krastavca i ostalog, prodaje i presadnice.

– Volim biljke, a osim povrća i presadnica, od nedavno imam i cvijeće. Nema ništa ljepšeg nego imati lijep vrt i dvorište posađeno raznolikim cvijećem. Sve što imam prodajem na kućnom pragu i sa zadovoljstvom mogu reći da imam puno mušterija i nikakvih problema s prodajom. Po zanimanju nisam botaničar nego tesar i prije rata sam radio u jednoj građevnoj tvrtki u Slatini, no nakon rata u kojem sam sudjelovao kao hrvatski branitelj, odlučio sam se baviti onim što najviše volim i što će me opustiti, jer nakon rata ostali su mi neki zdravstveni problemi. Ovaj posao s kojim se bavim je odlična terapija, a osim toga konstruiram razne naprave i pomagala za rad u povrtnjaku. Čak sam dobio ponudu da o tome nešto predložim za patent, no o tome ćemo drugi put – kaže je naš domaćin primijetivši da se oko njegovih presadnica okupio nemali broj kupaca, pa da ne čekaju.

Eto, tako živi Veljko Juras koji sa svojom ekipicom s OPG-a, suprugom Jasminkom, kćerkom Sanjom i zetom Željkom, vrijedno radi, solidno zarađuje i najvažnije, uživa u onome što radi i što ga ispunjava.

(icv.hr, bs)