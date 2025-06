Svake godine, uoči blagdana sv. Ivana Krstitelja, u Sopju se posebnim programom obilježava ljetni solsticij ili suncostaj, vrijeme najduljeg dana i najkraće noći u godini, odnosno “Ivanje”, a tako je bilo i ove godine.

Velik broj posjetitelja pristiglih s područja općine Sopje, susjednih općina i grada Slatine okupio se jučer, 22. lipnja, u predvečernjim satima na platou iza zgrade Općine kako bi pogledao, ali i sudjelovao u lilanju koje je započelo čim je pao mrak.

“Lilanje na Ivanje” je višestoljetni običaj koji se u Sopju održava na jedinstven način. Suvremena tehnologija donosi mnoge promjene u životu ljudi, ali nošnja, pjesma i običaji opstali su, a Ivanje je Sopjanima posebno u srcu.

Nastavak je to duge tradicije koja počiva na drevnom vjerovanju da se tim običajem može osigurati zdravlje ljudi, dobri usjevi i dugo ljeto. Nekad su to bili narodni običaji, a već dugi niz godina sopjansko lilanje je organizirana manifestacija. I dok se u mnogim krajevima ”Ivanje” prepoznaje po krijesovima, u Sopju je to lilanje.

Ovogodišnje “Lilanje na Ivanje” je službeno otvorio općinski načelnik Berislav Androš čestitavši imendan svim Ivanama i Ivanima te onima koji nose izvedenice tog imena.

– Za tu svečanost Sopjani pripremaju lilaljke, rašljaste štapove na kojima je pričvršćen snopić slame. Mnogi mještani svih uzrasta sudjeluju u lilanju tako da zapale slamu i vrte štap s gorućom slamom oko sebe u visini glave, što stvara posebni ugođaj u mraku. Najbolje lilaju pojedinci koji najdulje i najbrže vrte gorući štap – objasnio je lilanje načelnik Androš te istaknuo da ako nestane tradicionalnih običaja, nestat će i sela.

Ove godine zalilalo je 27 lilaša svih uzrasta, a među njima i načelnik Androš. Svim lilašima uručene su medalje, kao zahvala za sudjelovanje. Osim lilanja, malo iskusniji lilaši zavrtjeli su zapaljenu čeličnu vunu u za to posebno napravljenim spravicama, što je osobito izazvalo pažnju svih gostiju.

Uz lilanje je održan i zabavni program uz sopjanske glazbenike, a za sve posjetitelje osigurana je večera i hladno piće. Ovogodišnje “Ivanje u Sopju” organizirali su KUD-a “Podravac” Sopje i Općina Sopje. Manifestacija je u sto postotnom iznosu financirana kroz natječaj LAG-a Marinianis.

