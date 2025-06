Danas, 24. lipnja, u prostoru Javne vatrogasne postrojbe grada Slatine obavljena je primopredaja 16 novih zaštitnih vatrogasnih odijela koja će biti od velike važnosti za slatinske operativne vatrogasce.

Naime, predsjedništvo i zapovjedništvo Vatrogasne zajednice grada Slatine donijelo je odluku kojom su uložena značajna financijska sredstva za popunu opreme vatrogasaca Javne vatrogasne postrojbe grada Slatine, te su Grad Slatina, JVP grada Slatine i VZ grada Slatine uložili preko 27.000 eura za njihovu nabavku.

– Išli smo u nabavu 16 novih zaštitnih vatrogasnih odijela za strukturne požare, odnosno za požare objekta, a isto tako ta odijela ćemo koristiti i za tehničke intervencije pri prometnim nezgodama. Ovo je jedna hvalevrijedna i kvalitetna nabavka. Odijela po trenutnoj ponudi spadaju u sam vrh – rekao je zapovjednik JVP grada Slatine Tomislav Uher.

Odijela, koja su do sada koristili slatinski operativci, stara su deset godina i bilo je vrijeme da se nabavi nova oprema kojom će vatrogasci imati veći stupanj zaštite pri intervencijama.

– Ona služe za prilaz temperaturi i vatrogasac nekakvo određeno vrijeme može biti izložen plamenu, bez da se opeče, i može spasiti unesrećene osobe u objektu – dodao je Uher.

Nabavljenu vatrogasnu opremu simbolično je dežurnim djelatnicima slatinske Javne vatrogasne postrojbe uručio gradonačelnik Slatine Tomo Tomić.

– Izuzetno mi je drago što se Grad Slatina mogao uključiti te opremiti naše vatrogasce, to jest Javnu vatrogasnu grada Slatine s opremom čija je vrijednost nešto više od 27.000 eura kako bi mogli uspješno ići na intervencije i gasiti požare. Nadam se da će imati što manje požara, te da će tu opremu što manje koristiti, a Grad Slatina će im u svakom slučaju i dalje biti na raspolaganju kad god to može i kad god je to potrebno – naglasio je gradonačelnik Tomić.

Zadovoljstvo novim ulaganjima u vatrogastvo izrazio je i predsjednik Vatrogasne zajednice grada Slatine Branko Belošević.

– Na predsjedništvu Vatrogasne zajednice je donesena odluka u dogovoru s Gradom Slatinom i zapovjednikom Javne vatrogasne postrojbe da se ide u nabavu novih zaštitnih odijela za djelatnike Javne vatrogasne postrojbe. Mi smo donijeli odluku da pola sredstava financira Vatrogasna zajednica, a ovim putem zahvaljujem se Gradu Slatini što nas prati i što nam daje sredstva koja možemo ulagati u naše profesionalne vatrogasce i operativne DVD-ovce – rekao je Belošević.

