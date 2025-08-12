Sportska udruga Zvonimirovac, pod pokroviteljstvom Općine Čađavica, priprema bogat program ove subote, 16. kolovoza, za proslavu sv. Roka, kirvaja u Zvonimirovacu.

Već u 8 sati počinju sportske igre (viseća kuglana, streljaštvo zračnom puškom, stolni tenis, elektronski pikado), a u 9 sati započet će igre u starim sportovima za djecu. Za 12 sati predviđeno je proglašenje pobjednika, a u 13 sati ručak za sve sudionike.

Poslijepodne je rezervirano za pozivni malonogometni turnir, a okupljanje ekipa natjecatelja predviđeno je za 15 sati. U 17 sati počinje okupljanje sudionika za 1. Roštiljadu u Zvonimirovcu, te podjela mesa, a roštiljanje počinje u 18:30 sati.

Proglašenje pobjednika malonogometnog turnira i 1. Roštiljade bit će u 21 sat, dok u 21:30 sati počinje velika kirvajska zabava uz “Brace” band.

