U povodu proslave blagdana sv. Roka, 16. kolovoza, Sportska udruga Zvonimirovac organizira prvo natjecanje u roštiljanju pod nazivom 1. Roštiljada u Zvonimirovcu.

Organizatori će za sve prijavljene ekipe osigurati meso i drva. Natjecatelji će se boriti za vrijedne nagrade: prva nagrada iznosi 150 eura, druga 100 eura, a za treće mjesto predviđena je nagrada od 50 eura.

Kotizacija po ekipi iznosi 10 eura. Okupljanje sudionika i preuzimanje mesa planirano je za 17 sati, dok je početak loženja vatre zakazan za 18:30 sati. Ekipe se sastoje od dvije osobe, a svaka ekipa treba donijeti vlastiti roštilj. Prijave traju do 10. kolovoza.

(icv.hr, adf)