U petak, 27. lipnja, prigodnom svečanosti u kino dvorani Pučkog otvorenog učilišta započelo je obilježavanje 60. obljetnice postojanja Nogometnog kluba Slavonija Sladojevci.

Na početku svečanosti sve je nazočne, među kojima su bili slatinski gradonačelnik Tomo Tomić, predsjednik Gradskog vijeće Grada Slatine Luka Repić, potpredsjednik Županijskog nogometnog saveza Virovitičko-podravske županije Željko Stipanić, predsjednik Zajednice sportskih udruga grada Slatine Nikola Miščević, potpredsjednik NK Slavonije Mile Pokopčić, te bivši i aktualni igrači, kao i članovi i svi simpatizeri kluba, pozdravila predsjednica NK Slavonije Matea Malenjak.

– Film koji ćemo danas pogledati vratit će nas u prošlost i prisjetiti kako je sve počelo, na seoskim livadama, s mnogo entuzijazma i malo opreme, ali s velikim srcem. Igrači su tada sami uređivali teren, organizirali utakmice, prijevoz i sve što je potrebno za funkcioniranje jednog nogometnog kluba, odnosno unijeli su sebe u svaki djelić NK Slavonije. Tijekom godina, NK Slavonija je prošla kroz brojne izazove, pobjede koje su nas uzdigle, poraze iz kojih smo učili, sezone koje su bile iznimno uspješne, i one u kojima smo morali stisnuti zube. No, ono što nas nikada nije napustilo bila je strast, strast prema igri, prema klubu, prema zajednici i prijateljstvu. Zato s ponosom možemo reći da je NK Slavonija više od nogometnog kluba, to je mjesto gdje se okupljaju generacije, gdje se prenose vrijednosti poštovanja, discipline, timskog rada. Mogu slobodno reći da je naš klub mjesto gdje se rađaju prijateljstva koja traju cijeli život. To je klub koji je mnogima drugi dom – rekla je Malenjak te dodala da se nije važno samo prisjetiti prošlosti, već i zahvaliti svima koji su ovu povijest pisali

– Govorimo hvala svim igračima, od prvih pionira pa do današnjih mladih nada, trenerima koji su vodili momčad s puno strpljenja i znanja, članovima uprave koji su često iza kulisa brinuli da klub opstane, volonterima, sponzorima i simpatizerima koji su uvijek bili tu kad je trebalo pomoći, i, naravno, našim navijačima, vama koji ste uvijek bodrili naš klub. Jednog čovjeka moram posebno istaknuti, Antuna Tonu Radočaja. Nažalost, više nije s nama, ali nikada neće biti zaboravljen. Bio je glavni pokretač ideje o osnivanju NK Slavonije, čovjek čijom zaslugom je klub zaživio. U znak zahvalnosti, na igralištu je postavljena spomen ploča koja će sutra biti svečano otkrivena, a s ponosom objavljujemo da stadion NK Slavonije od danas nosi ime Stadion Antuna Tone Radočaja. Njegovo ime ostat će trajno urezano u povijest našeg kluba. No, pred nama je budućnost. Novi izazovi, novi ciljevi. U svijetu koji se stalno mijenja moramo biti spremni na nove načine razmišljanja, ali uvijek s istim temeljnim vrijednostima: zajedništvom, poštenjem, radom i strašću za igru. Ova obljetnica neka nam bude podsjetnik što sve možemo postići kad igramo kao tim, ne samo na terenu, već i u životu – rekla Malenjak.

Nakon projekcije filma, potpredsjednik Županijskog nogometnog saveza Virovitičko-podravske županije Željko Stipanić je predsjednici Matei Malenjak i potpredsjedniku Mili Pokopčiću uručio Priznanje za dugogodišnji rad i zalaganje.

Po završetku ove svečanosti, u Zavičajnom muzeju Slatina otvorena je izložba zbirke sportske opreme, fotografija i odličja Nogometnog kluba Slavonija Sladojevci, koju je otvorio slatinski gradonačelnik Tomo Tomić.

Obilježavanje 60. obljetnice NK Slavonije nastavlja se danas, 28. lipnja, otkrivanjem spomen ploče Antunu Toni Radočaju, te revijalnom utakmicom između veterana NK Slavonije i veterana NK Nedelišće.

