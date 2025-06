GO HDZ Slatina

Nakon 100 posto obrađenih biračkih mjesta, u drugom krugu lokalnih izbora za gradonačelnika Slatine izabran je Tomo Tomić (HDZ,HSLS). On je s osvojenih 2.147 glasova, pobijedio protukandidata Mirana Janečića (nezavisni) koji je osvojio 1.867 glasova.

Novi gradonačelnik Slatine Tomo Tomić, u društvu svog zamjenika Ivana Drokana, nakon pobjede je zahvalio svim biračima.

– Želim zahvaliti svima koji su mi ukazali svoje povjerenje. Pobjeda na izborima je važan korak, ali to je tek početak. Sada trebamo zapeti i raditi, temeljem ovog rezultata. Osvojili smo većinu izbornih jedinica, ali to nam je samo dodatni poticaj. Ljudi su nam ukazali svoje povjerenje i dat ćemo sve od sebe da ga opravdamo. Meni je važno biti na raspolaganju, kako sam i obećao u izbornoj kampanji – rekao je Tomić te dodao kako je razgovarao s Miranom Janečićem koji mu je čestitao na pobjedi.

– Zahvalio sam mu na fer i korektnoj borbi i poručio da ćemo uspješno surađivati u Gradskom vijeću – rekao je Tomić, a to je potvrdio i Miran Janečić.

– Nazvao sam ga, čestitao i zaželio mu puno uspjeha u radu u slatinskoj Gradskoj upravi i pobjedi za gradonačelnika – rekao je Janečić i osvrnuo se na kampanju.

– U zadnja dva mjeseca, otkad je krenula kampanja, htio sam ljudima objasniti da kroz nekakvo zajedništvo pokušamo dići ovaj grad. Ali dobro, ljudi su glasali kako jesu, to je tako. Demokracija je pobijedila i nemam ja tu što puno dodati. Građani Slatine su odlučili u kojem smjeru žele ići i to je to. U Gradskom vijeću ćemo podupirati sve što novi gradonačelnik želi provesti. Bit ćemo, vjerujem, i potpora, i kritika ako nešto ne bude dobro, i nećemo biti nikakav problem za vođenje ovog grada – rekao je Janečić.

(icv.hr)