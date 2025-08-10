Zbog lošeg vremena protekle nedjelje koncert TS Fijaker bio je otkazan, pa je ovaj renomirani tamburaški sastav svoj koncert održao jučer čime je nastavljeno ovogodišnje “Slatinsko ljeto”.

“Slatinsko ljeto” tradicionalna je manifestacija koju ove godine organizira Slatinski informativni centar, uz pokroviteljstvo Grada Slatine i Turističku zajednicu grada Slatine.

Danas navečer na ljetnoj pozornici uz gradsku fontanu nastupit će Aura band, a, kako smo doznali od organizatora, koncert glazbenog sastava Cure iz centra, koji je trebao biti 27. srpnja, također će biti održan jednu od narednih subota.

Kako je sinoć “glazbeni fijaker” provozao Slatinčane pogledajte u našoj fotogaleriji.

(icv.hr, adf)

