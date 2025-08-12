U mjesnom domu u Novoj Bukovici danas, 12. kolovoza, održana je svečana sjednica Općinskog vijeća u povodu proslave Dana općine i blagdana Velike Gospe. Uoči sjednice odana je počast na spomen obilježjima prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu i poginulim braniteljima u Domovinskom ratu, a potom su uzvanici obišli Zavičajni muzej Udruge žena “Bukovica u srcu”.

Prisutne je na samom početku svečane sjednice pozdravila predsjednica Općinskog vijeća Anica Milosavljević, potom je općinski načelnik Tomislav Bračun u svom obraćanju gostima istaknuo projekte koji se provode na području Nove Bukovice, s ciljem podizanja kvalitete života mještana i zaustavljanja trenda iseljavanja.

– Posebno zahvaljujem svim općinskim vijećnicima, udrugama, gospodarstvenicima, braniteljima i pojedincima koji svojim radom i znanjem doprinose razvoju naše općine. U protekloj godini naglasak smo stavili na projekte koji povećavaju sigurnost i kvalitetu života – od uređenja ulaza u naselje i parkirališta kod mjesnog groblja do početka izgradnje pješačko-biciklističke staze u Breziku. Završavamo dugogodišnji proces dodjele državnog poljoprivrednog zemljišta jer poljoprivreda je naša najvažnija gospodarska grana. Ponosni smo na dogradnju osnovne škole i izgradnju školske dvorane, što će našoj djeci osigurati jednake uvjete kao i vršnjacima diljem Hrvatske – rekao je, između ostalog načelnik te se osvrnuo na projekt dječjeg vrtića.

– Otvaranjem dječjeg vrtića “Maslačak” omogućili smo skrb za pedesetero djece, otvorili nova radna mjesta i učinili našu općinu privlačnijom za mlade obitelji. Uveli smo i brojne demografske mjere – od naknada za novorođenčad i stipendiranja učenika i studenata do sufinanciranja medicinski potpomognute oplodnje. Uspješno surađujemo s gradom Slatinom, susjednim općinama, Županijom i državnim institucijama, što rezultira projektima poput uvođenja širokopojasnog optičkog interneta – rekao je načelnik te istaknuo ulogu udruga u životu općine.

– Naše udruge obogaćuju društveni život manifestacijama i okupljanjima, čime Nova Bukovica postaje još privlačnije i življe mjesto – naglasio je Bračun.

Čestitke mještanima u povodu Dana općine, u ime svih načelnika i gradonačelnika, uputio je gradonačelnik Slatine Tomo Tomić.

– Smatram da je u Novoj Bukovici učinjeno mnogo dobrih stvari, a brojni projekti koje je danas predstavio načelnik pokazuju koliko se ovdje radi. Posebno želim istaknuti dugogodišnju suradnju na sufinanciranju Dječjeg vrtića “Maslačak”. Dogovorena je kako bismo osigurali da djeca iz Slatine, koja nisu mogla dobiti mjesto u svom gradskom vrtiću, mogu pohađati vrtić upravo ovdje u Novoj Bukovici. Time pomažemo obiteljima, popunjavamo kapacitete vrtića i dodatno jačamo povezanost naših sredina. Ugovor nam ističe krajem ovog mjeseca te ćemo ga obnoviti i nastaviti s tom dobrom praksom – rekao je Tomić.

Čestitkama se pridružio i zamjenik župana virovitičko-podravske županije Marijo Klement.

– Posebno me veseli što je prvi projekt nakon lokalnih izbora započet upravo u Novoj Bukovici – dogradnja i opremanje sportske dvorane pri osnovnoj školi, na kojem smo zajedno radili dugi niz godina i napokon osigurali financiranje. Zahvaljujem na pomoći pri rješavanju imovinsko-pravnih odnosa kako bismo mogli započeti taj hvalevrijedan projekt. Izlaganje načelnika pokazuje da vodite brigu o svim segmentima društva – od komunalne infrastrukture do potpore udrugama i stanovnicima svih generacija. To zaslužuje čestitke i imat ćete potporu Virovitičko-podravske županije i ubuduće. Vjerujem da zajedničkim radom, bez obzira na političke razlike, možemo jačati i Novu Bukovicu i cijelu županiju – rekao je Klement.

Saborska zastupnica Vesna Bedeković čestitala je Dan općine i blagdan nebeske zaštitnice Velike Gospe te naglasila kako Nova Bukovica ima dugu povijest.

– Dan općine je prilika da se osvrnemo na rezultate i projekte, ali i da istaknemo dugu povijest Nove Bukovice – od prvog spomena 1334. godine, preko razvoja školstva 1857., do novije povijesti obilježene žrtvom pet hrvatskih branitelja. Čestitam Udruzi ‘Bukovica u srcu’ na muzejskoj zbirci koja čuva tradiciju, jer narod koji ne poznaje svoju prošlost nema budućnost. Nova Bukovica je uvijek bila ‘mjesto s dušom’ i to moramo njegovati. Možemo imati različita politička stajališta, ali cilj nam mora biti dobrobit svih mještana. Čestitam načelniku i vijećnicima na kontinuitetu u razvoju projekata, uz snažnu potporu Vlade RH, županije, Razvojne agencije Vidra i saborskih zastupnika. I dalje vam stojim na raspolaganju kako bismo zajedno gradili i razvijali ovu općinu – rekla je Bedeković.

Potpredsjednik Hrvatskog sabora i gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić također je čestitao Dan općine i naglasio važnost svjesnosti o dugovječnosti općine.

– Nova Bukovica s ponosom obilježava 691 godinu od prvog spomena, što je rijetkost i među većim gradovima u Hrvatskoj. Kroz stoljeća ste prošli brojne društvene, političke i gospodarske promjene, a unatoč izazovima opstali ste kao mjesto i općina, čuvajući ljude i tradiciju te stalno gledajući naprijed. Vrtić, nova škola, brojne udruge i aktivan društveni život pokazuju da ste sačuvali zajednicu i život u njoj. Čestitam načelniku Tomislavu i općinskom vijeću na ponovljenom povjerenju i jedinstvu u radu, što govori o pravom smjeru i sinergiji. Ponovljeni mandat te podrška županijske uprave potvrđuju da postoji energija, srce i ljubav prema općini, što vas drži na okupu. Možemo imati različita mišljenja, ali na kraju svi zajedno činimo općinu, županiju i Hrvatsku – rekao je Jakšić.

Svečanoj sjednici nazočili su, između ostalih, saborski zastupnici Sanja Bježančević i Mario Milinković, ujedno i načelnik općine Stari Mikanovci, gradonačelnik Orahovice Milan Babac, načelnici Matija Grgurić (Crnac), Alen Jurenac (Čačinci), Stjepan Novoselec (Čađavica), Josip Vučemilović-Jurić (Gradina) i Robert Grabar (Mikleuš).

Uoči sjednice članovi Udruge maratonaca Virovitičko-podravske županije “Glasnici istine” istrčali su dionicu Bjelkovac-Nova Bukovica i tako obilježili Dan općine.

(icv.hr, mp)