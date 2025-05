Jučer, 7. svibnja, je u Sopju povodom Dana općine i blagdana sv. Florijana, održana svečanost koja je započela odavanjem počasti poginulim i preminulim hrvatskim braniteljima polaganjem vijenca i upaljenih lampiona uz spomen ploču kod “Zdenca života”.

Vijenac i upaljene lampione položili su saborski zastupnik Josip Đakić, generalni konzul u Republici Mađarskoj Drago Horvat, virovitičko-podravski župan Igor Andrović, načelnik općine Sopje Berislav Androš te mještani općine Sopje s načelnikom općine Mikleuš Robertom Grabarom.

Svečanost povodom Dana općine Sopje nastavljena je u velikoj sali općine Sopje intoniranjem državne himne i odavanjem počasti minutom tišine za sve poginule, nestale i preminule hrvatske branitelje, nakon čega je sve nazočne pozdravio načelnik Androš.

– Ovakve svečanosti povodom obilježavanja Dana općine su prigoda da se prisjetimo svih onih projekata koji su provedeni na području naše općine. Kao i svake godine, i ove smo realizirali veliki broj projekata koji su od važnosti za stanovnike naše općine. Ulažemo u sve segmente našeg društva, od onih najmlađih do onih najstarijih, do onih koji su potrebiti te starih i nemoćnih, a tu su i projekti na unapređenju infrastrukture, socijalni projekti…, sve je to što smo u proteklom periodu napravili, realizirali uz pomoć naših saborskih zastupnika, župana, regionalne agencije VIDRA-e, LAG-a Marinianis, svih vas koji ste aktivno sudjelovali u svakodnevnom životu općine Sopje ili putem udruga ili putem nekih drugih inicijativa. Stoga svima zahvaljujem na svakom savjetu, svakoj sugestiji, ponekad i kritici, i kada se sve to skupa stavi na papir napravljeno je jako puno – uvodno je rekao načelnik Androš te istaknuo važne projekte u proteklom periodu.

– U protekloj smo godini obnovili svlačionice Nogometnog kluba Podravac Sopje, obnovili smo kapelicu u Kapincima, ulagali smo u Dječji vrtić “Bambi”. Tu je i projekt “Zaželi” u koji se prvi put Općina Sopje uključila samostalno, a koji je izuzetno važan za naše krajnje korisnike. Zatim su tu radovi na uređenju mjesnog doma u Josipovu, izgrađen je nogostup u Sopju, postavljena je LED rasvjeta u Sopju, izgrađene su nadstrešnice na nogometnim igralištima u Vaškoj i Josipovu, obnovljene su nerazvrstane ceste u Vaškoj, izgrađena su pomoćne zgrade kod svlačionica Nogometnog kluba Grabić, plato kod mjesnog doma u Grabiću. Također, tu su radovi na postavljanju sustava navodnjavanja na igralištu u Novoj Šarovki, a u ponedjeljak kreću radovi na postavljanju istog sustava u Josipovu. Obnovili smo veliku salu općine Sopje u kojoj se sada nalazite i sami se možete uvjeriti kako je nekada izgledala, a kakva je sada. Ono što nam slijedi, a za što imamo potpisane ugovore, je obnova mjesnog doma u Vaškoj, nabava komunalne opreme, dakle traktora s malčerom, zatim napravit ćemo novo dječje igralište u Španatu… Općina Sopje ima svake godine razne programe koje provodimo, istaknu bih samo neke od njih, a to su natječaji za kupnju prve nekretnine za mlade obitelji, program pomoći mladim poduzetnicima, razna sufinanciranja za one najmlađe, sufinanciranje rada Dječjeg vrtića “Bambi”, kupnja raznih materijala za osnovnoškolce, sufinanciranje boravka u učeničkim domovima za srednjoškolce. Isto tako, povećali smo stipendije za naše studente, a tu su i razni drugi brojni programi koje smo provodili i koje ćemo nastaviti provoditi – rekao je o projektima Androš te na kraju uputio čestitku svim stanovnicima općine Sopje povodom Dana općine i blagdana. sv. Florijana.

Nazočnima se obratio virovitičko-podravski župan Igor Andrović.

-Uvijek je lijepo doći u vašu općinu, općinu marljivih, vrijednih gostoljubivih ljudi, u općinu koja njeguje svoje običaje, čuva svoju tradiciju, a to svake druge godine možemo vidjeti povodom vaše vaše manifestacije “Dravsko proljeće”. Čestitam svima vama koji ste svako na svoj način pridonijeli razvoju općine. Načelnik Androš i cijela općina će i dalje imati potporu Županije i mene osobno – rekao je Andrović te svim stanovnicima općine Sopje čestitao njihov dan.

S nekoliko riječi nazočnima se obratio i generalni konzul u Republici Mađarskoj Drago Horvat.

– Čast mi je biti ovdje s vama, pohvalio bih odličnu suradnju između općine Sopje i općina Starin i Martinci u Mađarskoj, što se vidi kroz kulturne i druge manifestacije. Također, tu je i odlična prekogranična suradnja u sklopu projekta Interreg. Svima vama stanovnicima općine Sopje čestitam Dan općine – kazao je konzul Horvat.

Na kraju se je svima prisutnima obratio i saborski zastupnik Josip Đakić.

– Zadovoljstvo mi je biti s vama na Danu općine Sopje i danu kada slavite svog zaštitnika sv. Florijana. U ovakvom prigodama uvijek zbrajamo i mjerimo koliko je vaš načelnik sa svima vama napravio dobrih djela, ostvario zacrtanih ciljeva, realizirao projekata… i mogu reći da je na području vaše općine napravljeno puno, i to ravnomjerno jer su sva naselja jednako obuhvaćena projektima. Mislilo se na sve stanovnike vaše općine, na čemu čestitam načelniku i njegovim suradnicima. Vaš načelnik i vaša Općina uvijek će imati potporu nas, saborskih zastupnika, a vama svima, stanovnicima općine Sopje čestitam Dan općine – zaključio je Đakić.

U sklopu svečanosti povodom Dana općine Sopje i blagdana sv. Florijana dodijeljena su javna priznanja zaslužnima za promicanje i razvoj ove općine.

Tako je Zlatnu plaketu dobio Nogometni klub “Standard” Nova Šarovka, za dugogodišnji rad i djelovanje te postignute rezultate u natjecateljskoj sezoni 2024./2025. godini.

Srebrna plaketa uručena je Građenju Marković d.o.o., za izuzetnu suradnju provođenje i realizaciju projekata te društveno korisno poslovanje.

Zahvalnice Općine Sopje dobili su:

Ivica Eršek, dobrovoljni darivatelj krvi koji je krv dao 79 puta

Tomislav Šantak, dobrovoljni darivatelj krvi koji je krv dao 69 puta

Nogometni klub ”Slavonac” Novaki, za dugogodišnji rad i djelovanje u području sporta te suradnju s Općinom i udrugama s područja općine

Nogometni klub Grabić, za dugogodišnji rad i djelovanje u području sporta te suradnju s Općinom i udrugama s područja općine

Nogometni klub Vaška, za dugogodišnji rad i djelovanje u području sporta te suradnju s Općinom i udrugama s područja općine

U ime svih nagrađenih, zahvalu je općini Sopje i načelniku Androšu uputio predsjednik NK ”Standard” Nova Šarovka Željko Janečić.

Zahvalnice i plakete su laureatima uručili generalni konzul u Republici Mađarskoj Drago Horvat, virovitičko-podravski župan Igor Andrović te načelnik Općine Sopje Berislav Androš zajedno sa Sinišom Hrgovićam.

(icv.hr, adf)