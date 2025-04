Danas, 28. travnja, je u Osnovnoj školi Eugena Kumičića Slatina provedena vježba “Požar uzrokovan potresom 2025.”.

U vježbi su, uz djelatnike OŠ Eugena Kumičića Slatina, sudjelovali Policijska postaja Slatina, Gradsko društvo Crvenog križa Slatina, Javna vatrogasna postrojba grada Slatine, Hitna medicinska služba, HGSS stanica Orahovica i Služba civilne zaštite Virovitica te Stožer civilne zaštite grada Slatine.

Cilj vježbe bila je praktična provjera plana evakuacije i spašavanja djelatnika i učenika Osnovne škole Eugen Kumičić Slatina. Osim osposobljenosti djelatnika i polaznika škole za postupanje u slučaju izvanrednih situacija i valjanosti predviđenih pravaca evakuacije. Tijekom vježbe se promatrao i postupak intervencije žurnih službi, te shodno tome i potrebu mijenjanja plana evakuacije i spašavanja kako bi postao još operativniji.

Tijek vježbe: Uslijed potresa na području grada Slatine dolazi do oštećenja konstrukcije Osnovne škole Eugena Kumičića. Potres je prouzročio urušavanje dijela zida kod kabineta i učionice engleskog jezika te je došlo do oštećenja električnih instalacija i do iskrenja što je uzrok pojave dima i vatre koja se počela širiti na namještaj i opremu unutar prostorije kabineta. Dim se počeo širiti iz kabineta engleskog jezika kroz oštećeni zid prema hodniku. U trenutku potresa odvijala se nastava. Za vrijeme potresa učenici i djelatnici škole traže zaklon od urušavanja unutar škole, ne pokreću evakuaciju dok traje podrhtavanje tla. (učitelj kao voditelj razreda izdaje zapovijed za hitno traženje zaklona uz nosive zidove, ispod stola. Sklupčajte se ispod stola, nosive grede i sl. te pokrijte glavu rukama). Pričekaju da podrhtavanje stane i tek onda napuštaju objekt. Svi sudionici evakuiraju se na predviđeno zborno mjesto (igralište ispred škole). Djelatnici škole provode evakuaciju. U učionici engleskog jezika zbog urušavanja dijela zida ostalo je zarobljeno nekolicina učenika i nastavnica, koje evakuiraju vatrogasci JVP Slatina s pomoću iskakanja kroz prozor na uskočni jastuk. Zbog potresa došlo je do urušavanja polica u knjižnici te je jedan učenik ostao prikliješten između polica. Vatrogasci JVP grada Slatine iznose ozlijeđenog učenika iz škole te ga predaju djelatnicima Hitne medicinske službe. U učionici vjeronauka na drugom katu nekolicina učenika i nastavnica je ostala ”zarobljena vatrom”, njih evakuiraju vatrogasci JVP grada Slatine s pomoću vozila s ljestvama i košarom. Vatrogasci JVP grada Slatina gase požar. Nakon provedene evakuacije i ugašenog požara ustanovljeno je da je jedan učenik dezorijentiran

iznenadnim događajem ostao u učionici informatike, njega pronalaze članovi HGSS-a s pomoću potražnog psa Billyja.

Vježba je ocijenjena uspješnom. Nakon uspješno provedene vježbe ”Požar uzrokovan potresom 2025.”, vatrogasci JVP grada Slatine proveli su simulaciju gašenja požara na otvorenom uporabom vatrogasnog aparata S-9 u kojoj su sudjelovali i učenici i učitelji.

(icv.hr, adf)