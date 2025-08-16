U povodu proslave blagdana sv. Roka, Dana naselja Zvonimirovac, danas, 16. kolovoza, je Sportska udruga Zvonimirovac u suradnji s Udrugom HVIDR-a Slatina i Općinom Čađavica organizirala sportske igre braniteljskih i udruga s područja općine Čađavica.

Nakon pozdravnih riječi predsjednika Udruge HVIDR-a Slatina Nenada Križića, predsjednik Sportske udruge Zvonimirovac Krešimir Golub je natjecatelje upoznao s propozicijama, a čast otvaranja igara pripala je načelniku Općine Čađavica Stjepanu Novoselcu.

Na sportskim igrama natjecalo se u četiri discipline: viseća kuglana, stolni tenis, streljaštvo zračnom puškom i elektronski pikado.

Paralelno sa sportskim igrama odraslih, djeca su se natjecala u starim sportovima. Svoj djeci koja su sudjelovala u natjecanju načelnik Novoselec je uručio medalje.



REZULTATI

BRANITELJSKE UDRUGE

Viseća kuglana ekipno:

1. ZUiČ HVIDR-a VPŽ (Josip Habl, Franjo Bucić, Franjo Sterle)

2. HVIDR-a Slatina (Marko i Miroslav Marković, Drago Sabljak)

3. UDVDR Slatina (Zdenko Zdelar, Alen Žuženić, Željko Tušek)

Viseća kuglana pojedinačno:

1. Stevo Hulak

2. Franjo Sterle

3. Josip Habl

Streljaštvo zračnom puškom ekipno:

1. UHBDDR Nova Bukovica (Darko Takač, Željko Mikić, Slavko Mađarić)

2. Udruga Hrvatski vitezovi Rugvica (Ilija Benković, Momo Radaković, Đurkan Veselko)

3. HVIDR-a Slatina (Nenad Križić, Jozo Keller, Damir Parc)

Streljaštvo zračnom puškom pojedinačno:

1. Darko Takač

2. Željko Mikić

3. Nenad Križić

Elektronski pikado ekipno:

1. URV 1. gardijske brigade ”Tigrovi” VPŽ/UDVDR Slatina (Dragutin Fišli/Zdenko Zdelar)

2. UHBDDR Nova Bukovica (Marija Grdić, Drago Javorović)

3. ZUiČ HVIDR-a VPŽ (Mato Bubaš, Damir Parc)

Elektronski pikado pojedinačno:

1. Drago Javorović

2. Dragutin Fišli

3. Nenad Križić



UDRUGE S PODRUČJA OPĆINE ČAĐAVICA

Viseća kuglana ekipno:

1. Sportska udruga Zvonimirovac (Ivica Kišur, Teo Šipoš, Damir Slunjski)

2. Ekipa ”Kumovi” (Stjepan Vorih, Dražen Golubić, Maximilian Hermle)

3. DVD Čađavica (Miroslav Molnar, Damir Obšivač, Patrik Molnar)

Viseća kuglana pojedinačno:

1. Stjepan Vorih

2. Matej Gavrić

3. Jasmin Vorih

Streljaštvo zračnom puškom ekipno:

1. Sportska udruga Zvonimirovac (Krešimir Golub, Robert Bosak, Tomislav Ribić)

2. Općina Čađavica (Stjepan Novoselec, Igor Čiček, Hrvoje Matijaško)

3. MO Donje Bazije (Josip, Matej i Martin Gladović)

Streljaštvo zračnom puškom pojedinačno:

1. Krešimir Golub

2. Stjepan Novoselec

3. Tomislav Ribić

Elektronski pikado ekipno:

1. Sportska udruga Zvonimirovac 5 (Ivan i Marija Jelić)

2. DVD Čađavica (Miroslav Molnar, Damir Obšivač)

3. Sportska udruga Zvonimirovac 2 (Ivan Vorih, Vanesa Markutović)

Elektronski pikado pojedinačno:

1. Marija Jelić

2. Miroslav Molnar

3. Tomislav Ribić

STOLNI TENIS

Udruge:

1. Udruga Hrvatski vitezovi Rugvica (Marjan Baršun)

2. UDVDR Slatina (Alen Žuženić)

3. HVIDR-a Slatina (Ivan Bičanić)

Muškarci:

1. Marjan Baršun

2. Damir Bosak

3. Antonio Dončević

Žene:

1. Marina Premec

2. Biljana Piskać

3. jasmin Vorih

Sveukupni plasman pojedinačno:

1. Marina Premec

2. Marjan Baršun

3. Biljana Pislać

Medalje najboljim ekipama i pojedincima uručili su predsjednik Sportske udruge Zvonimirovac Krešimir Golub i načelnik Općine Čađavica Stjepan Novoselec, uz asistiranje predsjednika Udruge HVIDR-a Slatina Nenada Križića.

Načelnik Novoselec se na kraju zahvalio svim udrugama i pojedincima koji su sudjelovali na sportskim igrama.

