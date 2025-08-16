U povodu proslave blagdana sv. Roka, Dana naselja Zvonimirovac, danas, 16. kolovoza, je Sportska udruga Zvonimirovac u suradnji s Udrugom HVIDR-a Slatina i Općinom Čađavica organizirala sportske igre braniteljskih i udruga s područja općine Čađavica.
Nakon pozdravnih riječi predsjednika Udruge HVIDR-a Slatina Nenada Križića, predsjednik Sportske udruge Zvonimirovac Krešimir Golub je natjecatelje upoznao s propozicijama, a čast otvaranja igara pripala je načelniku Općine Čađavica Stjepanu Novoselcu.
Na sportskim igrama natjecalo se u četiri discipline: viseća kuglana, stolni tenis, streljaštvo zračnom puškom i elektronski pikado.
Paralelno sa sportskim igrama odraslih, djeca su se natjecala u starim sportovima. Svoj djeci koja su sudjelovala u natjecanju načelnik Novoselec je uručio medalje.
REZULTATI
BRANITELJSKE UDRUGE
Viseća kuglana ekipno:
1. ZUiČ HVIDR-a VPŽ (Josip Habl, Franjo Bucić, Franjo Sterle)
2. HVIDR-a Slatina (Marko i Miroslav Marković, Drago Sabljak)
3. UDVDR Slatina (Zdenko Zdelar, Alen Žuženić, Željko Tušek)
Viseća kuglana pojedinačno:
1. Stevo Hulak
2. Franjo Sterle
3. Josip Habl
Streljaštvo zračnom puškom ekipno:
1. UHBDDR Nova Bukovica (Darko Takač, Željko Mikić, Slavko Mađarić)
2. Udruga Hrvatski vitezovi Rugvica (Ilija Benković, Momo Radaković, Đurkan Veselko)
3. HVIDR-a Slatina (Nenad Križić, Jozo Keller, Damir Parc)
Streljaštvo zračnom puškom pojedinačno:
1. Darko Takač
2. Željko Mikić
3. Nenad Križić
Elektronski pikado ekipno:
1. URV 1. gardijske brigade ”Tigrovi” VPŽ/UDVDR Slatina (Dragutin Fišli/Zdenko Zdelar)
2. UHBDDR Nova Bukovica (Marija Grdić, Drago Javorović)
3. ZUiČ HVIDR-a VPŽ (Mato Bubaš, Damir Parc)
Elektronski pikado pojedinačno:
1. Drago Javorović
2. Dragutin Fišli
3. Nenad Križić
UDRUGE S PODRUČJA OPĆINE ČAĐAVICA
Viseća kuglana ekipno:
1. Sportska udruga Zvonimirovac (Ivica Kišur, Teo Šipoš, Damir Slunjski)
2. Ekipa ”Kumovi” (Stjepan Vorih, Dražen Golubić, Maximilian Hermle)
3. DVD Čađavica (Miroslav Molnar, Damir Obšivač, Patrik Molnar)
Viseća kuglana pojedinačno:
1. Stjepan Vorih
2. Matej Gavrić
3. Jasmin Vorih
Streljaštvo zračnom puškom ekipno:
1. Sportska udruga Zvonimirovac (Krešimir Golub, Robert Bosak, Tomislav Ribić)
2. Općina Čađavica (Stjepan Novoselec, Igor Čiček, Hrvoje Matijaško)
3. MO Donje Bazije (Josip, Matej i Martin Gladović)
Streljaštvo zračnom puškom pojedinačno:
1. Krešimir Golub
2. Stjepan Novoselec
3. Tomislav Ribić
Elektronski pikado ekipno:
1. Sportska udruga Zvonimirovac 5 (Ivan i Marija Jelić)
2. DVD Čađavica (Miroslav Molnar, Damir Obšivač)
3. Sportska udruga Zvonimirovac 2 (Ivan Vorih, Vanesa Markutović)
Elektronski pikado pojedinačno:
1. Marija Jelić
2. Miroslav Molnar
3. Tomislav Ribić
STOLNI TENIS
Udruge:
1. Udruga Hrvatski vitezovi Rugvica (Marjan Baršun)
2. UDVDR Slatina (Alen Žuženić)
3. HVIDR-a Slatina (Ivan Bičanić)
Muškarci:
1. Marjan Baršun
2. Damir Bosak
3. Antonio Dončević
Žene:
1. Marina Premec
2. Biljana Piskać
3. jasmin Vorih
Sveukupni plasman pojedinačno:
1. Marina Premec
2. Marjan Baršun
3. Biljana Pislać
Medalje najboljim ekipama i pojedincima uručili su predsjednik Sportske udruge Zvonimirovac Krešimir Golub i načelnik Općine Čađavica Stjepan Novoselec, uz asistiranje predsjednika Udruge HVIDR-a Slatina Nenada Križića.
Načelnik Novoselec se na kraju zahvalio svim udrugama i pojedincima koji su sudjelovali na sportskim igrama.
