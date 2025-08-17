Povodom proslave blagdana sv. Roka, zaštitnika mjesta Zvonimirovac, jučer, 16. kolovoza, je održana 1. Roštiljada u Zvonimirovcu na kojoj su sudjelovale 23 ekipe.

Organizator Roštiljade bila je Sportska udruga Zvonimirovac, a pokrovitelj Općina Čađavica. Za sve dvočlane ekipe organizator je osigurao meso i drva za loženje, kao i zahvalnice za sudjelovanje.

Ekipe su s pripremom roštilja započele u18.30 sati i nedugo potom prostorom iza ”stare škole”, zgrade koja je obnovljena i u kojoj se nalaze prostorije Sportske udruge Zvonimirovac, počeo se širiti miomiris pečenog mesa.

Tročlana prosudbena komisija u sastavu Antonio Rastija (predsjednik) Hrvoje Herbaj (član) i Josip Kišur (član), nakon predaje uzoraka komisija nije imala lak posao pri ocjenjivanju izroštiljanog mesa.

Nakon zbrajanja ocjena komisija je donijela odluku, tako je prvo mjesto i nagrada od 150 eura pripalo ženskoj ekipi imena ”Jedine”, drugo mjesto i nagradu od 100 eura osvojili su dečki iz ekipe ”Standard”, a treće i 50 eura osvojila je ekipa ”Megamonta”.

Nagrade je najuspješnijim ekipama na pozornici velikog šatora uručio načelnik Općine Čađavica Stjepan Novoselec.

– Ovo je naše prvo ovakvo natjecanje i nadam se da ćemo s njime nastaviti svake godine za Rokovo, tako da postane naša tradicionalna manifestacija – rekao je načelnik Novoselec.

Odmah po uručenju nagrada započela je cjelovečernja kirvajska zabava uz Brace band.

(icv.hr, adf)