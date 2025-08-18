U 91. godini života preminuo je Virovitičanin Vladimir Doppler.

Riječ je o nekadašnjem trgovcu te uspješnom kuglaču i glazbeniku, a mnogi su se s njim posljednjih godina susretali na Virovitičkim biciklijadama u kojima je bio najstariji sudionik. Bicikl mu je bio omiljeno prijevozno sredstvo, s njim je pedalirajući prošao tisuće kilometara.

Najviše se volio, kako je i sam rekao jednom prigodom, ‘muvati’ po centru Virov’tice, gdje je često sretao svoje stare Mikeše s kojima je šetao i divanio o svemu i svačemu. Obožavao je svoj grad, a najčešće se s prijateljima okupljao oko Gradske tržnice na njihovom tzv. Trgu umirovljenika.

Vladimir Doppler bio je poznatiji pod nadimkom “Jađa”, kojeg je nosio od ranog djetinjstva. Naime, nadimak je došao od Vlada (Vladimir), no kako je to ime djeci bilo preteško izgovoriti, ispalo je Jađa, objasnio nam je jednom prigodom Doppler.

Više o životu ovog Virovitičanina možete saznati iz razgovora koji smo obavili u studenom 2021. godine prilikom posjete njegovoj kući u Ulici Ivana Gundulića (OVDJE).

Posljednji ispraćaj bit će na Gradskom groblju u Virovitici u utorak, 19. kolovoza, u 14:30 sati.

(icv.hr)