oglas

Pet godina iskustva u industriji vjenčanja, prepoznatljiv stil aranžiranja i neiscrpna ljubav prema cvijeću, sve je to dovelo Leoninu Radulović, vlasnicu Cvjetnog dizajna Leonina, do novog velikog koraka – otvaranja vlastite cvjećarnice u središtu Virovitice.

– Ljubav i talent za dekoracije i cvijeće prate me još od ranog djetinjstva. Iako sam po struci diplomirani ekonomist, smjer turistički i hotelski menadžment, srce me uvijek vuklo u cvjećarstvo. Napustila sam hotelijerstvo i ušla u svijet poduzetništva, a sada sam otvorila prostor u kojem će moja cvjetna priča biti dostupna svim građanima, ne samo mladencima – ispričala je vlasnica.

Leonina je svoje znanje usavršavala u prestižnoj Lacy Bird Academy u Bukureštu. Ondje je stekla certifikat i vrijedna znanja o najnovijim trendovima i tehnikama aranžiranja koje prati i unosi u svoj rad.

– Postoje trendovi u cvjećarstvu i svake godine donose nešto novo, od tehnika slaganja buketa do rada s posebnim vrstama cvijeća – naglasila je.

Smještena u središtu grada, s parkingom odmah ispred, nova cvjećarnica odiše toplinom i jedinstvenim interijerom. Posebnost Cvjetnog dizajna Leonina ne leži samo u raskošnoj ponudi, već i u samom prostoru – uređenom s iznimnim osjećajem za estetiku i detalje. Umjesto uobičajenih polica i opreme, Leonina je interijer oblikovala u svom prepoznatljivom stilu, koristeći ručno restaurirani stilski namještaj. Svaka polica, komoda i ukrasni detalj u prostoru nosi svoju priču, stvarajući ugođaj elegancije i ambijent u kojem se kupci žele zadržati.

Svečanom otvorenju u ponedjeljak, 11. kolovoza, nazočili su brojni prijatelji vlasnice, kao i župan virovitičko-podravski Igor Andrović te virovitički gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin sa zamjenicom Vlastom Honjek-Golinac, koji su svojim dolaskom dali podršku novom poduzetničkom projektu u gradu.

U Cvjetnom dizajnu Leonina može se pronaći sve – od poklon-buketa, vijenaca i umjetnog cvijeća, raznih lončanica, do modernih aranžmana od pažljivo biranog cvijeća iz Nizozemske i Ekvadora.

– Za mene ruža nije samo ruža – svaka se otvara drugačije i ima svoj karakter. Trudim se da svaki buket nosi moj prepoznatljiv potpis i da bude poseban, baš kao i osoba kojoj je namijenjen – rekla je Leonina R., dodajući kako njezin rad najbolje opisuje moto “Cvjetna elegancija za sve vaše prigode”.

Iako je ponudu proširila, ostala je vjerna industriji vjenčanja, za koju je već prepoznata diljem regije. Bukete za mladenke, dekoracija crkve, sale, automobila, kutka za fotografiranje, vjenčane ceremonije na otvorenom – sve to radila je s jednakom strašću i pažnjom, a tako će i nastaviti.

U povodu otvorenja svim kupcima u ovom mjesecu daruje 10 % popusta na sve kupnje u cvjećarnici.

– Želja mi je da ljudi, kada uđu ovdje, osjete da ovo nije samo prodajno mjesto, nego prostor koji ima dušu. Cvijeće za mene nije samo proizvod – to je emocija – zaključila je vlasnica.

Sve navedeno možete pogledati na Instagram i Facebook profilu pod nazivom Leonina Flowers and Weddings.

Za sve upite i rezervacije nazovite 099 410 4870, pošaljite poruku putem WhatsAppa ili pišite na [email protected].

(promo)