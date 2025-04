oglas

Klinika EL Medical u Virovitici nova je zdravstvena adresa s modernim pristupom pacijentu, gdje se vrhunska medicinska stručnost susreće s vrhunskom opremom i ugodnim ambijentom. U fokusu rada je individualizirani pristup dijagnostici i liječenju, a sve pod vodstvom iskusnog medicinskog tima. Jedan od ključnih članova tog tima je i dr. Matko Markotić, specijalist interne medicine i subspecijalist gastroenterologije, koji se nakon više od 23 godine iskustva u bolničkom sustavu priključio i radu u privatnoj poliklinici.

U rodnom gradu Virovitici dr. Markotić je završio osnovnu i srednju školu, a potom i Medicinski fakultet u Osijeku, tada pod Sveučilištem u Zagrebu. Liječnički staž započeo je 2000. godine u Domu zdravlja Virovitica, a već dvije godine kasnije počinje raditi u Općoj bolnici Virovitica, gdje ostaje i do danas.

– Nisam od malih nogu znao da želim biti liječnik. U djetinjstvu svi sanjamo o sportu ili umjetnosti, ali pred kraj srednje škole, razmišljajući o budućnosti, ovaj me poziv privukao zbog svega što uključuje – znanje, odgovornost, ali i osjećaj zadovoljstva kad nekome stvarno pomogneš – iskreno govori dr. Markotić.

Godine 2007. završava specijalizaciju iz interne medicine, a 2014. postaje i subspecijalist gastroenterologije. Od tada, dr. Markotić je nositelj brojnih dijagnostičkih i terapijskih postupaka, uključujući gastroskopije, kolonoskopije i ultrazvučne preglede abdomena.

– Privukla me gastroenterologija jer sam kroz život često viđao bliske ljude s tim tegobama. Htio sam znati više kako bih mogao pomoći njima, ali i svim budućim pacijentima. Ta specijalnost objedinjuje i teorijsko znanje i manualne vještine – savršen spoj za liječnika koji želi biti aktivno uključen u cijeli proces od dijagnoze do liječenja – objašnjava.

S više od dva desetljeća iskustva u bolničkom sustavu i s titulom subspecijalista gastroenterologije od 2014. godine, ovaj liječnik je danas nositelj endoskopske djelatnosti u svojoj ustanovi. U svakodnevnoj praksi izvodi velik broj gastroskopija i kolonoskopija, a iza njega su desetci tisuća endoskopskih pregleda. Dugogodišnji kontinuitet rada u bolničkim uvjetima, uz odgovornost za hospitalizirane pacijente s gastroenterološkim tegobama, dodatno potvrđuje njegovu ulogu kao ključnog stručnjaka na svom području.

Svoje znanje i iskustvo dr. Markotić sada donosi i u EL Medical.

– Zaintrigirala me ideja kako je to raditi u privatnom sektoru – gdje postoji više vremena za razgovor s pacijentom, gdje možeš pristupiti čovjeku bez pritiska termina i gužve. Prvi razgovor s vlasnikom, dr. Šantićem me uvjerio da se okuplja ozbiljan, motiviran tim i da je ovo projekt vrijedan mog angažmana – ističe.

U sklopu klinike, dr. Markotić djeluje kao internist i gastroenterolog, a pacijentima pruža širok spektar usluga – od kliničkih pregleda i detaljnih razgovora s pacijentima, preko postavljanja dijagnoze i propisivanja terapije, pa sve do provedbe složenijih dijagnostičkih postupaka. U sklopu poliklinike obavlja gastroskopije, kolonoskopije (uključujući i određene interventne zahvate) te ultrazvučne preglede abdomena. Riječ je o zahvatima koje svakodnevno izvodi i u bolničkom okruženju, čime je pacijentima sada omogućena kontinuirana i sveobuhvatna gastroenterološka obrada – na jednom mjestu.

Ono što dodatno izdvaja ovu polikliniku jest vrhunska medicinska oprema renomiranih svjetskih proizvođača, koja omogućuje preciznu dijagnostiku i visok standard zdravstvene usluge.

– Dio te opreme poznajem još iz matične ustanove i edukacija na kojima sam sudjelovao, tako da mogu reći da je oprema na visokoj razini, a to je ključno za kvalitetan rad. Važno mi je da i pacijenti i ja budemo zadovoljni radom. A ovdje je zaista tako – ističe dr. Markotić.

S godinama dolaze iskustvo i rutina, no dr. Markotić smatra da u medicini nikada ne smije nestati ono najvažnije – motivacija.

– Možda mi najveće postignuće nije neka brojka ili zahvat, već činjenica da i nakon svih ovih godina i dalje imam volju ulagati u znanje. Medicina se neprestano mijenja, i samo oni koji žele pratiti promjene, mogu istinski pomoći pacijentima – zaključuje.

Upravo tu energiju donosi i u EL Medical – uz stručno znanje, pruža i nešto što se ne uči u udžbenicima: posvećenost.

