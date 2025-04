oglas

U samo godinu dana rada, IB Fire Body studio u Orahovici pod vodstvom prvostupnice fizioterapije Ivane Božičković postao je mjesto gdje se kilogrami tope, samopouzdanje raste, a klijentice pronalaze novu verziju sebe. Ivana, pokretačka snaga iza cijelog koncepta, ističe kako su rezultati njezinih klijentica najbolji dokaz učinkovitosti treninga i individualnog pristupa.

– Najviše je jedna klijentica izgubila 22 kilograma u četiri i pol mjeseca – to je naš apsolutni rekord. I to uz strogo pridržavanje prehrane, redovite treninge, limfnu drenažu i tretmane Tesla uređajem. Neki rezultati su me stvarno ostavili bez daha – kaže Ivana s osmijehom.

U IB Fire Body studiju ništa nije prepušteno slučaju. Treninzi su intenzivni, traju pola sata, kombiniraju se s infracrvenim svjetlom i vakumom koji pojačava učinak sagorijevanja. Uz dodatne tretmane, poput limfne drenaže i Tesle za stimulaciju mišića, rezultati se ne mjere samo kilogramima, već i centimetrima, osjećajem lakoće i boljom psihofizičkom spremom.

To potvrđuje i Kristina, jedna od redovitih klijentica iz Zdenaca, koja u ovom studiju trenira više od dva mjeseca.

– Treniram na traci ili na biciklu, i to pet puta tjedno – tri puta sam na traci, a dva puta na biciklu – objašnjava Kristina.

Dodaje kako je u studio došla prvenstveno zbog zdravstvenih razloga jer zbog određenih tegoba ne može izvoditi klasične vježbe.

– Ovo mi savršeno odgovara. Tu sam od kraja prvog mjeseca i s obzirom na zdravlje, rezultati su sasvim u redu – kaže.

Dosad je izgubila četiri kilograma, što, kako ističe, doslovno nikad prije nije uspjela, i to unatoč brojnim pokušajima.

– Preporučila bih svakome – trening traje samo pola sata, što je idealno za žene koje imaju puno obaveza. Na brzinu si gotova i to je to – zaključuje Kristina.

Njezina priča samo je jedna od mnogih koje potvrđuju da se uz stručno vodstvo i personalizirani pristup rezultati mogu postići bez obzira na početnu formu ili ograničenja. A neki rezultati, kako kaže Ivana, zaista ostavljaju bez daha.

– Imala sam klijenticu koja je u mjesec dana skinula gotovo deset kilograma, samo 200 grama je falilo da zaokruži broj. Trenirala je svaki dan, dolazila na sve tretmane. Kad smo stale na vagu, obuzela me jeza – toliko sam bila ponosna na nju – prisjeća se Ivana.

Standardni gubitak kilograma u IB Fire Body studiju je od 4 do 6 kilograma mjesečno, no sve ovisi o individualnim čimbenicima – od metabolizma do prehrambenih navika. Ivana ističe važnost pravilne hidracije, preporučuje zeleni čaj za ubrzanje metabolizma i savjetuje klijentima da se ne važu svakodnevno.

– Rezultati se najviše vide u struku, bedrima, osjećaju u tijelu – a vaga nekad zna lagati – ističe.

Povratne informacije klijentica su, kako kaže, najljepši dio njezina posla.

– Osjećaj nakon treninga opisuju kao da su ispuhale sve svoje probleme. Kažu da ne bi mijenjale taj osjećaj za ništa – dodaje.

I doista, atmosfera u IB Fire Body studiju sve je samo ne obična – klijentice su postale prijateljice, zajednica koja se međusobno podržava i motivira.

Iako je studio fokusiran pretežno na žene, Ivana ističe da je otvoren i za muškarce – iako su oni još uvijek rijetki gosti.

– Imala sam samo četiri muška klijenta u godinu dana. Ljudi su ovdje još uvijek malo konzervativni i misle da je ovo samo za žene. A nije! Planiramo uskoro i dane otvorenih vrata posebno za muškarce, da vide da se ovdje ne stoji – ovdje se ozbiljno radi – sa smiješkom kaže Ivana.

Uz sve to, u povodu prvog rođendana, IB Fire Body studio priprema niz iznenađenja za svoje klijente – a jedno od najuzbudljivijih je rođendanski izazov sagorijevanja kalorija.

Izazov počinje 1. svibnja i traje do kraja mjeseca, a cilj je jednostavan: pokušati srušiti rekord u potrošnji kalorija – 1320 na traci ili 880 na biciklu. Osoba koja obori rekord ili mu se najviše približi, osvojit će mjesečnu članarinu za neograničen broj treninga na traci ili biciklu, uz dodatni bonus – masažu na rolleru nakon svakog treninga.

Također, u povodu prve godišnjice, koja se obilježava 21. svibnja, studio nudi niz drugih pogodnosti.

– Od 1. svibnja kreću razni popusti – 20%, 30%, 40%, a na dan rođendana planiramo 50% popusta na sve tretmane. Uvodimo i nove pakete s uključenim masažama i vakumotretmanima – otkriva vlasnica.

Osim toga, najavljena je i rođendanska proslava za sve vjerne klijente, od kojih su mnogi uz IB Fire Body već od samog otvaranja.

S vizijom zdravlja, rezultata i zajedništva, Ivana Božičković stvorila je više od fitness studija – stvorila je mjesto gdje se žene osjećaju viđeno, snažno i motivirano. I kako sama kaže, „svatko tko želi promjenu, neka dođe, isproba – i dopusti sebi da se zaljubi u svoj napredak.“

– Dođite, isprobajte, ništa ne gubite. Prvi probni trening je besplatan. Najteže je krenuti, ali jednom kad osjetite taj osjećaj poslije treninga, nema povratka. Rezultati dolaze, a osjećaj vlastitog napretka neprocjenjiv je – zaključuje Ivana.

Posjetiti ih možete u Poduzetničkom inkubatoru na adresi Dalmatinska 110, Orahovica, ili ih kontaktirati na broj 098/960-1457.

Za sve novosti i aktualnosti pratite ih i na službenoj Facebook stranici IB Fire Body.

