oglas

Velika outlet rasprodaja namještaja u veleprodajnom skladištu Javorović Interijeri na Vukovarskoj cesti 11 (bivši Ukus) u Virovitici!

Rasprodaja će trajati od 7. do 12. travnja 2025. godine. Radno vrijeme je od ponedjeljka do petka od 7 do 18 sati, a u subotu od 8 do 13 sati.

Na rasprodaji će biti dostupni izložbeni eksponati po outlet cijenama, a količine su ograničene. Kupci mogu ostvariti i 20 posto popusta na pločasti namještaj.

(promo)