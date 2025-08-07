oglas

Jesen je pravo vrijeme za nove avanture i putovanja. Putnička agencija Niba Tours s ponosom predstavlja svoju bogatu jesensku ponudu izleta – pažljivo odabrane destinacije za sve generacije!

Ove jeseni u ponudi za svoje dosadašnje, ali i buduće putnike imaju jednodnevne izlete, dvodnevne ili trodnevne za one koji žele produžiti svoje putovanje i otići na neku dalju destinaciju.

Od jednodnevnih izleta nude vam nezaboravne trenutke u Beču, raspjevane Vinkovačke jeseni uz nezaobilazno Đakovo, uživanje i opuštanje u Rovinju i Destileriji Aura, Klagenfurt i bajkovit Minimundus, Festival čokolade u Opatiji pun slatkih čarolija, dok za ljubitelje prirode pripremamo putovanje u Plitvička jezera te Bled i Bohinj.

Ako ste raspoloženi spojiti vikend i otputovati negdje, onda je tu neizostavno Sarajevo, romantična Padova i Treviso, a za avanturiste tu su Goriška Brda i Trst.

U Prag, sa uključenim posjetom najpoznatijoj češkoj pivovari Budweiser Budvar u Češkim Budejovicama vodimo vas na tri dana, a vi samo trebate skupiti dobru ekipu!

Za navedena putovanja možete se prijaviti već danas, a Niba Tours agencija nudi vam mogućnost otplate aranžmana u ratama – gotovinski ili kartično u poslovnicima ili internet bankarstvom!

Cjelokupnu ponudu, detalje putovanja i termine pronađite na službenoj stranici agencije: www.nibatours.hr. Prijave za putovanja moguće su putem mail adrese: [email protected], telefonski na broj: 099/497-4430 ili porukom na Facebook stranici. A posjetiti ih možete od ponedjeljka do petka na adresi Ferde Rusana 6 u Virovitici od 8 do 16 sati.

Sretan put i dobru zabavu želi vam Niba Tours!

(promo)