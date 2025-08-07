oglas

Razmišljaš o smjeru u kojem želiš razvijati svoju karijeru nakon srednje škole? Želiš razumjeti kako funkcioniraju tvrtke, kako nastaju digitalni proizvodi i na koji se način tehnologija koristi za rješavanje stvarnih poslovnih izazova?

FOI – Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu, sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, nudi jedinstven studij koji spaja informatička znanja i razumijevanje poslovnih procesa. Na FOI-ju informatiku ne učiš izolirano, nego u kontekstu stvarnog poslovnog svijeta i konkretnih primjena, kroz interdisciplinarni pristup koji uključuje programiranje, menadžment, analitiku i digitalnu transformaciju.

Kroz prijediplomski sveučilišni studij Informacijskih i poslovnih sustava, studenti od treće godine biraju jedan od četiri modula koji im omogućuju specijalizaciju prema vlastitim interesima i budućem profesionalnom usmjerenju. Ovi moduli su osmišljeni tako da odgovaraju aktualnim trendovima na tržištu rada i brzom tehnološkom razvoju.

Moduli koje biraš na trećoj godini studija

Razvoj programskih sustava

Ovaj modul priprema studente za razvoj i dizajn suvremenih informacijskih sustava koji su ključni za digitalnu transformaciju organizacija. Fokus je na arhitekturi sustava, razvoju softverskih rješenja, te razumijevanju poslovnog i tehnološkog konteksta. Posebna pažnja posvećena je tehnologijama povezanim s Industrijom 4.0 i automatizacijom poslovanja.

Modul se fokusira na strojno učenje, podatkovnu analitiku, automatizirano zaključivanje i vizualizaciju podataka. Studenti stječu kompetencije u podatkovnoj znanosti te razvijaju inteligentne sustave koji povećavaju učinkovitost i potiču inovacije u poslovnim procesima i donošenju odluka.

Ovaj interdisciplinarni modul pokriva Internet stvari (IoT), pametne tvornice, kiber-fizičke sustave i razvoj računalnih igara. Posebno je atraktivan studentima zainteresiranima za infrastrukturu, mrežnu sigurnost i kreativni dizajn digitalnih igara, pripremajući ih za dinamične i rastuće sektore digitalne zabave i industrijske automatizacije.

Modul se temelji na dugogodišnjoj tradiciji FOI-ja u istraživanju informacijskih sustava i njihovoj integraciji u poslovne procese. Pruža znanja potrebna za modeliranje, optimizaciju i dizajn poslovnih sustava, s naglaskom na digitalnu transformaciju i povezivanje organizacija s modernim informacijskim i komunikacijskim tehnologijama.

FOI i industrija – suradnja koja donosi rezultate

FOI ima razvijenu mrežu od više od 500 partnerskih tvrtki koje aktivno sudjeluju u izvođenju stručnih praksi, studentskih projekata i zapošljavanju. Studenti već od prve godine stječu vrijedna iskustva kroz rad na stvarnim poslovnim zadacima, često uz mentorsku podršku iz industrije. Mnogi upravo kroz praksu dolaze do svog prvog zaposlenja, ostvaruju brzo napredovanje, i ostvaruju zavidne karijere u IT industriji.

Financijska podrška i napredna digitalna infrastruktura

Studentima su dostupne brojne stipendije – od državnih STEM stipendija do onih koje nude same tvrtke, prepoznajući FOI kao izvor kvalitetnih IT i poslovnih kadrova. Fakultet također dodjeljuje vlastite stipendije najboljim studentima, što dodatno motivira izvrsnost i razvoj. Također, radi se o fakultetu koji naprednom digitalnom infrastrukturom i e-learning sustavom. Prijave i upisi odvijaju se potpuno online, bez papirologije i dugotrajnih procedura, što studentima olakšava administrativne obaveze.

Na FOI-ju stječeš ne samo znanje, već i iskustvo, praksu i kontakte. Modulima biraš smjer svog razvoja, a kroz suradnju s industrijom gradiš temelje svoje karijere već tijekom studija. FOI je studij koji spaja tehnologiju, poslovanje i konkretne prilike, pripremajući te za dinamično i zahtjevno tržište rada!

Više informacija o studijima i upisima: foi.unizg.hr.

