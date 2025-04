oglas

U prigradskom virovitičkom naselju Podgorje, na adresi Virovitička 21, nalazi se Frizerski studio Glamour – salon koji već više od 20 godina pruža usluge njege kose, lica i tijela. Osnovan s ciljem spajanja frizerske tradicije i suvremenih beauty tretmana, Glamour se tijekom godina razvio u mjesto koje klijentima nudi raznovrsne usluge u ugodnom i opuštenom okruženju.

Iza imena Glamour stoji Željka Vargović, frizerka s vizijom i velikim iskustvom. Njezin put počeo je jednostavno – ljubavlju prema frizerskom zanatu i snom da jednoga dana ima svoj salon. Taj san postao je stvarnost 2002. godine i od tada Glamour neprestano raste, razvija se i širi granice klasičnog poimanja frizerskih usluga.

– Željela sam stvoriti prostor u kojem će se žene, ali i muškarci, osjećati dobrodošlo, opušteno i posebno – kao da su na malom wellness odmoru – kaže Željka, vlasnica salona koji na prvi pogled ostavlja snažan dojam. Glamour je, baš poput svog imena, uređen s puno stila i pažnje prema detaljima. Osim što nudi širok spektar usluga, svaki posjet salonu klijentima pruža osjećaj ugode, luksuza i potpune posvećenosti – kao da su na mjestu stvorenom upravo za njih. U salonu danas, uz Željku, radi i njezina kći Enia, koja se školuje za kozmetičarku, čime Glamour postaje savršen spoj generacijskog znanja, iskustva i suvremenih beauty trendova u njezi kose, lica i tijela. Ujedno, to je i potvrda da će se obiteljska tradicija nastaviti i u godinama koje dolaze. Predanost i ljubav prema ovom poslu, koja se prenosi s koljena na koljeno, temelj su onoga što Glamour čini više od običnog salona – čini ga toplim, obiteljskim mjestom u kojem se svatko može osjećati kao kod kuće. Danas Glamour nudi kompletan beauty tretman na jednom mjestu. U ponudi su žensko i muško šišanje, bojanje kose, profesionalno šminkanje za sve prigode, ekstenzije trepavica, depilacije voskom i šećernom pastom. Za depilaciju se koristi bezbolan vosak WaXx – prirodni sastojci, siguran i bezbolan, s dugotrajnim učinkom i savršenom glatkoćom. Tu su i njega lica i tijela, kao i klasične te relaksirajuće masaže. Posebna pažnja posvećuje se i njezi noktiju, uključujući manikure i trajni lak.

NOVO U PONUDI: Japanese Head Spa – luksuzna terapija za um, tijelo i kosu

Najnoviji dragulj u Glamourovoj ponudi je ekskluzivni tretman Japanese Head Spa – holistički ritual koji kombinira vrhunsku njegu vlasišta s dubokom relaksacijom i oporavkom duha. Riječ je o novitetu koji je već osvojio srca klijentica i klijenata diljem svijeta – a sada je dostupan i u Frizerskom studiju Glamour.

– Japanese Head Spa nije običan tretman za kosu. To je potpuno iskustvo – kombinacija njege, masaže, aromaterapije i opuštanja. Pomaže kod stresa, nesanice, glavobolje, pa čak i ispadanja kose. Ljudi dolaze iscrpljeni, a odlaze ‘preporođeni’ – ističe Željka.

U ponudi su pažljivo osmišljeni tretmani, prilagođeni različitim potrebama i željama klijenata:

Yummy by Glamour

Inspiriran japanskim ritualima ljepote, ovaj tretman spaja moć prirodnih pilinga, specijalnih maski i umirujuće masaže. Para iz “steamera” pomaže aktivnim sastojcima da prodru dublje u vlasište, a tretman završava efektom vodopada – toplom vodom koja teče niz vlasište i pruža duboko opuštanje. Trajanje: 45 minuta + sušenje kose

Indian Head Spa Massage – GOLD & SILVER

Ayurvedski pristup njezi vlasišta uz korištenje toplih ulja poput kokosovog i baznih eteričnih ulja. Osim masaže glave, uključuje i masažu vrata i ramena, čime se potiče protok energije i oslobađa nakupljeni stres. Gold: intenzivniji, dugotrajniji tretman uz „waterfall“ iskustvo. Trajanje: 90 minuta + 20 min za frizuru. Silver: kraća, ali jednako učinkovita verzija. Trajanje: 60 minuta + 20 min za frizuru

Head Spa Signature

Savršen balans njege i opuštanja – dubinsko čišćenje, masaža glave, vrata i dekoltea, te hranjive maske koje obnavljaju vlasište i kosu. Trajanje: 60 minuta + 20 min za frizuru

Head Spa De Lux

Uz sve što uključuje Signature tretman, ovdje se dodaje i masaža lica, čime se postiže još veća razina opuštenosti i revitalizacije. Trajanje: 60 minuta + 20 min za frizuru

Head Spa Platinum

Najraskošniji tretman – potpuni užitak za cijelo tijelo. Osim vlasišta, vrata, lica i dekoltea, uključuje i masažu ruku, nogu i stopala. Sve to uz “waterfall” efekt i prirodne, veganske proizvode bez parabena i sulfata. Trajanje: 60 minuta + 20 min za frizuru

Preparati koji se koriste su 100% prirodni, veganski, bez parabena i sulfata, pogodni i za najosjetljivije klijente. Tretmani se izvode u intimnom prostoru, uz tihu glazbu i mirise eteričnih ulja – pravi ritual za tijelo i dušu.

Poseban naglasak u ovom salonu stavljen je na individualan pristup, visoku razinu higijene i kontinuirano usavršavanje. Željka i njezin tim redovito prate svjetske trendove, sudjeluju u edukacijama i testiraju nove proizvode kako bi klijentima pružili najbolje moguće rezultate.

– Vjerujemo da svaka osoba zaslužuje trenutak za sebe – da se osjeća lijepo, njegovana i poštovana. Zato svemu pristupamo s pažnjom i ljubavlju – zaključuje Željka.

Frizerski studio Glamour nalazi se na adresi Virovitička 21, Podgorje, Virovitica. Za sve informacije i rezervacije, možete ih kontaktirati na broj 095 393 9792, ili ih pratiti na društvenim mrežama putem Facebooka i Instagrama. Radno vrijeme salona je utorkom od 10:00 do 19:00, srijedom od 12:00 do 19:00, četvrtkom od 10:00 do 19:00, petkom od 12:00 do 19:00, a subotom od 08:00 do 15:00.

Posjetite ih i uživajte u vrhunskim uslugama u opuštenom i luksuznom okruženju!

Glamour, mjesto koje vodi brigu o vašoj kosi!

