Ako još uvijek nemate ideje kamo na ljetovanje, agencija Niba Tours ima rješenje za vas! Provedite 7 nezaboravnih dana u Hotelu Barba u Starigradu Paklenici – mirnom turističkom mjestu podno Velebita, u terminu od 20. do 27. srpnja po cijeni od 535 € po osobi. U navedenu cijenu uključeno je 7 polupansiona u Hotelu Barba (bogat doručak i večera), organizirani prijevoz autobusom s polascima iz Pitomače, Virovitice, Grubišnog Polja, Garešnice i Kutine, boravišna pristojba i sve ostale naknade.

Hotel Barba udaljen je svega 40 metara od plaže što ga čini idealnim mjestom za odmor, opuštanje i bijeg od užurbane svakodnevice. Svaka soba u hotelu opremljena je internetom i klima uređajem, a za njihove goste koji dolaze vlastitim automobilom, osiguran je uređeni i ograđeni parking, koji je naravno, besplatan.

Ukoliko više preferirate apartmane, nude vam i smještaj u Villi Ani koja se nalazi u neposrednoj blizini hotela Barbe. Svaki od apartmana ima svoj vlastiti balkon, mini kuhinju, kupaonicu i sobu u kojoj mogu boraviti dvije do četiri osobe.

Uz smještaj u klimatiziranim sobama opremljenim LCD TV prijemnicima i WI-FI sustavom, nude vam izbor bogate mediteranske i kontinentalne kuhinje, a tijekom vašeg boravka u hotelu vode vas i na izlete na kojima se možete upoznati sa specifičnostima i prirodnim ljepotama podvelebitskog kraja te poviješću i kulturom ljudi koji ovdje žive stoljećima.

Svim budućim gostima koji se odluče na ljetovanje u njihovom hotelu, nude dodatne pogodnosti u vidu popusta za djecu do 14 godina, kao i mogućnost otplate aranžmana u ratama – 30% ukupnog iznosa do termina ljetovanja, ostatak do kraja godine, a visinu rata određujete sami!

Za više informacija o samom smještaju, cijeni i cjelokupnoj ponudi kontaktirajte ih telefonski na broj: 099/497-4430 ili porukom na Facebook stranici. A posjetiti nih možete od ponedjeljka do petka na adresi Ferde Rusana 6 u Virovitici od 08 do 16 sati.

Uz Niba Tours agenciju i Hotel Barba, ljetovanje u Hrvatskoj ne mora biti luksuz!

