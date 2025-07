oglas

Nakon 16 godina rada i stotina nezaboravnih noći, kultni virovitički klub Monte Cristo kreće u novo poglavlje – uzbudljivo, originalno i namijenjeno prvenstveno mladima željnima nečeg drugačijeg. Promjena je došla u pravom trenutku, a iza nje stoji nova kreativna ekipa koja Virovitici želi ponuditi više od noćnog izlaska – žele joj podariti doživljaj.

Vlasnik kluba Tihomir Tomeković, koji je s Monteom već godinama upisan u noćnu kartu grada, ističe kako je vrijeme za nešto novo i drugačije.

– Nakon 16 godina, došlo je vrijeme za promjene. Mladi zaslužuju nešto novo, svježe i kvalitetno. Želim im pružiti mjesto koje će ih iznova oduševljavati i u koje će se rado vraćati. Zato sam odlučio udružiti snage s ljudima koji znaju kako napraviti show i ponuditi drugačiji doživljaj – ističe vlasnik, koji sa svojom obitelji i dugogodišnjim zaposlenicima godinama stvara prepoznatljivu atmosferu Monte Crista.

Za novu priču u Monteu zaduženi su Mario Maximilijan Divila i Marin Ivan Martinović, dvojac iz Zagreba s dugogodišnjim iskustvom u svijetu zabave i event dizajna.

– Ideja je proizašla iz dugogodišnjeg iskustva i želje da se napravi nešto novo i drugačije, kaže Mario Divila, koji je već 25 godina prisutan u showbiznisu, a posljednjih 15 godina posebno je aktivan u animaciji, eventima i noćnom životu. – U Zagrebu vodim nekoliko projekata, radim bottle service, dizajn i konceptualne partije. Kad nam je Tihomir ponudio ovu suradnju, odmah smo prepoznali priliku – Virovitici možemo ponuditi nešto zaista posebno – dodao je.

Koncept je jednostavan, a opet potpuno drugačiji od onog što smo navikli: svaka dva do tri tjedna Monte postaje nova priča – tematski uređena, s potpuno drukčijim programom i atmosferom. Šuma Avatara, Gejše, Great Gatsby, blagdanski i kulturni eventi – sve je moguće, jer Monte više nije samo klub, već prostor doživljaja.

– Naš cilj nije samo renovirati prostor, već stvoriti novu priču – novu destinaciju. Monte nije samo klub – to je pokret, zajednica i stil života – ističe Divila

– Započeli smo s magičnom šumskom temom i drvetom Eywe iz filma Avatar. Ljudi su oduševljeni. Kažu da Monte nikada nije izgledao ovako lijepo. Ne želimo da večer bude samo izlazak – želimo da gosti dožive nešto što će pamtiti. Uključujemo ih u sve – od kostima, face paintinga, poklona i nagrada, do interakcije s osobljem i programom – kaže Divila.

U središtu svega je – mladost. Dobna skupina od 16 do 35 godina je primarna publika, no vrata Montea otvorena su svima koji žele osjetiti nešto novo i drugačije. Ekipa ne cilja samo na Viroviticu – već i na širi krug od 30 do 50 kilometara: Daruvar, Slatina, Orahovica, Našice, Pitomača…

– Već su nam dolazili ljudi iz okolice i rekli da ovakvo nešto nemaju. Vratit će se opet. I to je naš cilj – stvoriti mjesto koje zove ljude natrag – dodaje Martinović, zadužen za marketing i društvene mreže.

Glazba? Prilagođena tematici – pop, house, Balkaton… sve što je u trendu među mladima. Artisti i DJ-evi? Iznenađenja. Uređenje? Uvijek novo, uvijek posebno. Program? Tajna, ali – “bit će čuda i čudesa”.

Monte sada više nije samo mjesto za piće – već pozornica, svijet iz mašte, doživljaj koji se ne zaboravlja. Osoblje postaje dio scenografije, gosti dobivaju rekvizite i kostime, a u tematskom fotokutku mogu zabilježiti uspomene kao iz filmske scene. Tu su i rođendanske promocije, interaktivne igre, nagrade – sve u duhu priče koja se mijenja iz tjedna u tjedan.

– Mi ne radimo “copy-paste” zabavu. Svaki put iznenađenje. Svaki put nešto novo. Mladi su zaslužili da im se ponudi nešto drugačije – poručuju iz tima.

– Želimo da se svatko ovdje osjeća slobodno, prihvaćeno i povezano – bilo da je došao na piće, plesati do zore ili upoznati nove ljude – dodaje Martinović.

Već u kolovozu i rujnu, Monte najavljuje spektakle – uključujući posebno uređenje i jednog od najboljih hrvatskih artista za Rokovo.

– Ne možemo još sve otkriti, ali mogu reći da će Monte biti nezaobilazna točka jeseni i zime u Virovitici. Radimo punom snagom i vjerujemo da stvaramo nešto što će obilježiti generaciju – zaključuje Martinović.

(promo)