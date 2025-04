oglas

Našice – Tvrtka P Interijeri proširila je svoje poslovanje otvorenjem novog salona u Našicama, na adresi J.J. Strossmayera 29. U povodu otvorenja, u posljednjem tjednu travnja, za sve posjetitelje pripremljeni su posebni popusti, prigodni pokloni te brojna iznenađenja.

Novi salon uređuje i oprema interijere, a kupcima nudi širok asortiman modernog i funkcionalnog namještaja prilagođenog suvremenom načinu života. Iz P Interijera ističu kako je otvorenje salona u Našicama korak bliže kupcima u Slavoniji, uz želju da ponude vrhunsku uslugu i dizajnerska rješenja po pristupačnim cijenama.

S novim salonom dolazi i novo radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 8 do 20 sati te subotom od 8 do 13 sati.

Za sve dodatne informacije, zainteresirani se mogu obratiti putem telefona na 031/359-286 ili 099/838-2848.

(promo)