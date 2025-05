oglas

Na adresi Jože Jurišića 2 u Virovitici otvorio se novi beauty salon koji već svojim prvim dojmom osvaja toplinom, mirnoćom i osobnim pristupom – Ederra – Beauty & Spa. Ime salona dolazi s baskijskog jezika i znači ‘lijepa’, a upravo to je i poruka koju šalju svojim klijentima – da je ljepota u opuštenosti, njezi i pažnji.

Salon vode mama Dilija i njezine dvije kćeri – Anja i Iva. U ponudi imaju tretmane noktiju, depilacije i ekskluzivni japanski Head Spa, sve na jednom mjestu, u nježnom i moderno uređenom prostoru stvorenom za bijeg od svakodnevice.

– Radimo sve s puno ljubavi i strpljenja. Želimo da svatko tko dođe kod nas osjeti da mu je posvećena puna pažnja. Ovdje se ništa ne radi na brzinu, bez osjećaja – to nije naš stil – kaže Anja, koja je završila četverogodišnju školu za kozmetičare i dodatne edukacije za nokte.

U sklopu ponude nude se trajni lak na rukama i nogama, ugradnja i korekcija noktiju, kao i depilacija voskom – od manjih regija do cijelog tijela. No ono što posebno izdvaja Ederru na beauty karti Virovitice je Head Spa – tretman koji doživljaj njege podiže na potpuno novu razinu.

– Head Spa je prava mala terapija za duh i tijelo. Riječ je o tretmanu koji uključuje masažu vlasišta, vrata, prsa i lica, korištenje eteričnih ulja, parenje vlasišta i skeniranje stanja prije i poslije tretmana – objašnjava Iva, koja je, zajedno s mamom, završila edukaciju u Osijeku.

– Jedna nam je klijentica rekla da se nakon tretmana osjećala 100 kilograma lakšom. To je to – zaboraviš na sve brige, cijeli dan ti bude lakši. Ako se tretmani ponavljaju redovito, to pomaže rastu kose, čišćenju folikula, uklanjanju masnoće i boljoj cirkulaciji – dodaje Iva.

Head Spa tretman u osnovnoj verziji traje 60 minuta, uz dodatnih 30 minuta za sušenje kose i skeniranje vlasišta. Dostupan je i produljeni paket od 90 minuta masaže. Tretmani su prilagođeni i muškarcima te djeci starijoj od četiri godine, s individualnim pristupom i posebnim cjenikom.

– U Virovitici, ali i cijeloj Hrvatskoj ovaj tretman se tek polako uvodi. Osim relaksacije, tu je i funkcionalna korist za kosu i vlasište. Radimo točno kako smo učene – profesionalno, stručno i s mjerom kako bi pružile što kvalitetnu njegu – ističe Dilija.

Ederra je obiteljski salon, i to je, kako kažu, njihova najveća snaga.

– Nas tri same radimo sve, bez dodatnog osoblja. Ako ima posla, radit ćemo i cijeli dan. Ako ga nema, uzet ćemo dan za sebe. Ta sloboda i fleksibilnost su nam važne. Ne želimo da nam posao postane rutina, nego da ostane užitak – kaže Dilija.

U povodu otvorenja, u svibnju su pripremile posebnu promociju: Head Spa tretman (60 + 30 minuta) sada košta 50 eura, umjesto redovnih 60. Dulji tretman (90 + 30 minuta) nudi se po cijeni od 70 eura.

– Za nas je najvažnije da ljudi kod nas dolaze s osmijehom i vraćaju se s još većim. Ovdje nećete samo ‘obaviti tretman’ – ovdje ćete se odmoriti, napuniti energijom i možda prvi put doživjeti koliko može biti lijepo kada se netko stvarno brine o vama – zaključuju iz Ederre.

Radno vrijeme je fleksibilno i po dogovoru, a naručivanje se odvija putem društvenih mreža ili telefonski.

Adresa: Jože Jurišića 2, Virovitica

Facebook

Dođi, opusti se, zasjaji. Vidimo se u Ederri – gdje ljepota susreće mir.

(promo)