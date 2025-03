oglas

Priča o Park-šumi Jankovac nepresušna je epitetima, bogatstvima i posebnostima. Od same lokacije u srcu Papuka, netaknute prirode, privlačnih povijesnih vrijednosti pa sve do sadržaja koji jednostavno sami od sebe pozivaju i mame… Sve to i puno više ide uz bok i dobrom zalogaju u restoranu na Jankovcu, gdje posjetitelji mogu uživati u pravom domaćem „prazniku za nepce“.

JEDINSTVENA „ŠUMA NA STOLU“

Restoran Jankovac ima kapacitet od 80 sjedećih mjesta u jedinstvenom ambijentu, sve u drvetu i prirodi, a pogled kroz prozore ostavlja bez daha. Što se zalogaja tiče, on je pravi domaći, autohton s proizvodima isključivo s područja potpapučkih šuma i okolice, čime je ponosan i voditelj Planinarskog doma Jankovac Dražen Bogojević.

– Trudimo se posjetiteljima pružiti najbolje od našeg podneblja, naš pravi domaći slavonski proizvod. Ponuda je stoga bazirana na jelima od divljači kao što su gulaš i čobanac od divljači, a tu su i složena jela od divljači za koje je potrebna posebna narudžba i to unaprijed – istaknuo je Bogojević.

O jelima najbolje govore oni koji ih i pripremaju, a među njima je svakako šefica kuhinje Lucija Senković koja u jelovniku posebno izdvaja specijalitet kuće pod nazivom „Šuma na stolu“.

– Riječ je o jelu u četiri slijeda. Prvi slijed je roastbeef od jelena, u komadu pečeno meso koje stavljamo na posteljicu od zelene salate i matovilca, dodajemo začine, a nakon toga kiselo vrhnje, sir trapist i cherry rajčice. Drugi slijed je krem juha od mješavine gljiva, a treći slijed su medaljoni divlje svinje u umaku od šumskog voća, srijemuša s palentom i okruglicama od šampinjona. Na kraju dolazi i četvrti slijed, parfe-krema od šumskog voća, lagan osvježavajući desert na bazi slatkog vrhnja s dodatkom šumskog voća i vanilije. Do sada je svima bilo jako ukusno, vjerujem da će tako biti i dalje – rekla je Senković.

Osim specijaliteta kuće, restoran na Jankovcu nudi raznoliku paletu jela isključivo od domaćih proizvoda; voće, povrće, kruh… Jankovac se danas ponosi jedinstvenom savijačom od višanja. Isto tako restoran po narudžbi i želji priprema i vegetarijanske, veganske i gluten free obroke.

SOBA S MIRISOM SLAVONSKE ŠUME

Nakon dobrog zalogaja poželjan je odmor, a za to su u Jankovcu posjetiteljima na raspolaganju sobe u kojima sve miriše po drvetu i slavonskoj šumi.

– Za prenoćište raspolažemo s ukupno 52 ležaja u samom domu, smještajne jedinice su od dva, tri ili više kreveta u 11 soba, a imamo i dva izdvojena objekta, odnosno kuće za odmor za četiri ili osam osoba. Ugodan ambijent, mir i tišina prirode i prelijep pogled s naših prozora i balkona naša su velika prednost i zato svima kažemo; dođite, uživajte i vratite nam se još puno puta – kaže direktor Bogojević.

ZABAVNI I EDUKATIVNI SADRŽAJI

Planinarski dom Jankovac ima predviđene sadržaje za sve grupe, izletnike i jednodnevne posjetitelje, za svakoga ponešto tijekom sva četiri godišnja doba.

– Dom je otvoren tijekom cijele godine kako za najavljene grupe, tako i za pojedince izletnike. Cijele godine imamo niz sadržaja, kao što gastronomska natjecanja, Valentinovo, uz odličnu suradnju s Parkom prirode Papuk i Općinom Čačinci tu su Viteški turnir, koncert „Na livadi na Jankovcu“ i mnogi drugi sadržaji koji privlače posjetitelje.

Naš dom slovi kao jedan od najtraženijih i najposjećenijih u kontinentalnoj Hrvatskoj ovog tipa i na to smo jako ponosni – kaže Dražen Bogojević, ponosan što posjetiteljima mogu ponuditi cijeli kolaž jankovačkih posebnosti: potreban mir, netaknutu prirodu, tišinu, bogatstvo jelovnika, zabavu i uživanje.

